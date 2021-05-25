PS5 oyunlarını 120 FPS'de nasıl oynayabilirsiniz?

PS5 oyunları 120 FPS'de oynayabilir - işte oyunlarınızı mümkün olan en yüksek kare hızında oynamanın yolu.

Bir PlayStation 5 satın alacak kadar şanslıysanız, şüphesiz en güçlü özelliklerinden yararlanmak istersiniz. Muhtemelen bu özelliklerden en dikkat çekeni saniyedeki karelerdir.

Tüm PS5 oyunları değilse de çoğu, saniyede en az 60 kare (FPS) ile oynar. Doğru kuruluma sahipseniz, 120 FPS'de ve 4K UHD çözünürlükte çok sayıda oyun oynayabilirsiniz - bu neredeyse en üst seviye oyun deneyimidir.

PS5'inizde mümkün olan en iyi FPS ve oyun kalitesini elde ettiğinizden nasıl emin olacağınız aşağıda açıklanmıştır.

PS5 oyunlarında 120 FPS nasıl edinilir?

PS5'iniz, TV'nizin veya monitörünüzün sağlayabileceği en iyi kare hızında ve çözünürlükte otomatik olarak çalışmalıdır. Ancak bir şey yanlış yapılandırılırsa, PS5'inizi en yüksek kalite düzeyinde çalışmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Saniyede 120 kare elde etmek için TV'nizin veya monitörünüzün 120 Hz çıkışı desteklemesi gerektiğini unutmamak önemlidir. Bu bilgiler, TV'yi satın alırken listelenecektir veya halihazırda bir TV'niz varsa, kılavuzda bulabilirsiniz.

Yeni TV'lerin çoğu 4K'yı destekler, ancak 120 Hz'ye ulaşmak zor olabilir. Bazı televizyonlar her ikisini de destekleyebilir, ancak aynı anda değil - 120 Hz'e ulaşmak için 4K'yı kapatmanız gerekir. En iyi deneyim için, yerel olarak 4K ve 120 Hz'de çalışan bir TV arayın.

Ek olarak, tam 120 FPS performansı için yüksek kaliteli bir HDMI 2.1 kablosu kullanmanız gerekir. PS5'inizle birlikte verilen HDMI kablosu faturaya uyuyor, ancak eski kablolar uymayabilir.

PS5'inizi en yüksek kare hızında çalışacak şekilde ayarlama

Yine, PS5'iniz, ekipmanınızın çalıştırabileceği en yüksek ayarlarda otomatik olarak çalışmalıdır. Ancak bazı durumlarda, konsolunuz yüksek kare hızlarına göre daha yüksek bir çözünürlükte çalışmaya öncelik verebilir.

Neyse ki, daha düşük bir çözünürlüğe sahip olacağınız anlamına gelse bile, PS5'inizi mümkün olan en yüksek kare hızında çalışacak şekilde manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

1. PS5'in Kontrol Panelinde, ekranın sağ üst köşesindeki "Ayarlar" ı seçin (simge dişli şeklindedir).

2. "Kaydedilen Veriler ve Oyun/ Uygulama Ayarları" nı seçin.

3. Ekranın sol tarafında "Oyun Ön Ayarları" nı seçin.

4. "Performans Modu veya Çözünürlük Modu" nu seçin ve açılır menüden "Performans Modu" nu seçin.

PS5'iniz 120 FPS'ye ayarlanmış olsa bile, tüm oyunların bu kare hızını desteklemeyeceğini unutmayın. Bazı oyunların, etkinleştirebileceğiniz 120 FPS seçeneğiyle kendi görüntü ayarları olabilir.

Kaynak: Tekmoloji