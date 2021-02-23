PS5 DualSense'in sadece 417 saat çalışabildiği iddia edildi

Sony tarafından geliştirilen PlayStation 5 ülkemizde uzun süre fiyatlarıyla da gündemde kaldı. Yeni nesil konsollar arasında yer alan PlayStation 5 stokları kısa sürede tükendi. Son olarak ise PS5'e ait DualSense kontrolcüsü hakkında bir iddia ortaya atıldı. Sadece 417 saatlik ömrü olduğu iddia edilen DualSense hakkında resmi bir açıklama gelmedi.

Sony'nin merakla beklenen yeni nesil konsolu, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Çıkışının ilk gününden itibaren büyük merakla takip edilen gelişmeleri arasında ise pek çok iddia da yer aldı. Gelişmiş tetik hissi oyuncuları fazlasıyla heyecanlandırırken son zamanlarda DualSense'te bir analog çubuk kayma sorunu ortaya çıktı. PS5 kullanan oyuncuların yaklaşık 2 hafta sonrasında fark etmeye başladığı bu sorun pek çok parçada kendini gösterdi. Son olarak ise 417 saatlik ömrü olduğu ifade edildi.

PS5 DUALSENSE'İN 417 SAATLİK ÖMRÜ VAR

Bir Youtube kanalı tarafından ortaya atılan iddiada PS5 DualSense kontrolcüsüne sahip olmak uzun süre yeterli olmayacak. Denetleyicilerin bozulması ortak bir sorun olsa bile bu DualSense için sadece 417 saatle kısıtlı gibi görülüyor.

Analog çubuk kayması son zamanlarda oldukça fazla geri bildirim yapılan bir konu olarak Sony'ye sunuldu. Sony bu konuyla ilgilendirdiklerini belirtirken bu sefer diğer sorunlar da ortaya çıktı. Youtube'da araştırmalarına yer veren oyuncu DualSense'e dahil edilen çubukların yaklaşık 2.000.000 döngüden sonra bozulabileceğini ortaya koyuyor. Çubuklara tıklamanın yalnızca 500.000 döngü sürmesi bekleniyor.

PLAYSTATION 5 STOKLARI KISA SÜREDE TÜKENDİ

PlayStation 4 Pro'nun ardından uzun süren bir sessizliğe giren Sony, beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'i satışa sunduktan sonra ülkemizde 8299 TL'den satışa sunulan PS5, büyük ilgi görünce kara borsaya dahi düştü ve fiyatlar 15 bin TL'yi buldu.

Dünya genelinde de stok sıkıntısı yaşayan Sony'nin önemli isimlerinden Jim Ryan, stokların tamamen tükendiğini kaydetti. Rusya merkezli TASS'a demeç veren Ryan, tüm konsolların satıldığını, bu büyük talebe karşılık vermek için yoğun bir çaba içinde olduklarını belirtti.

PS5 DUALSENS ÖZELLİKLERİ

DualSense gelişmiş tetik hissi

DualSense titreşim motoru

USB Type-C bağlantı

DualSense kablosuz şarj

Sesle kontrol ve kulaklıksız sesli iletişim imkanı

DualSense 'Create' butonu yer alıyor.

PS5 için DualSense kablosuz kontrol cihazı, size çağa liderlik eden bir tasarımla uyumlu dokunsal geribildirim, dinamik uyarlanabilir tetikler ve dahili bir mikrofon sunar.

Dahili mikrofon ve kulaklık jakı

Dahili mikrofonu kullanarak veya 3.5mm jakına bir kulaklık bağlayarak arkadaşlarınızla çevimiçi sohbet edin. Özel sessize alma düğmesiyle ses yakalamayı bir anda kolayca kapatın.

Oluştur düğmesi

Oluştur düğmesiyle en destansı oyun anlarınızı yakalayın ve yayınlayın. Öncülük eden SHARE düğmesini temel alan "oluştur" düğmesi, oyunculara oyun içeriği oluşturma ve maceralarını dünyayla canlı olarak paylaşmada daha çok yöntem sunuyor.

Ellerinizdeki oyun ikonu

Çağa öncülük eden sezgisel bir düzeni, geliştirilmiş çubuklar ve yeniden tasarlanan bir ışıklı çubukla birleştiren iki tonlu gelişmiş bir tasarımla kontrolü ele alın.

Hareket algılama

Dahili ivme ölçer ve jiroskop ile desteklenen oyunlara sezgisel hareket kontrolü getirin.