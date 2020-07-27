PS4'ün en çok satan oyunlarından olan Ghost of Tsushima'nın ses ekibi oyunu anlattı
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PS4'ün en çok satan oyunlarından olan Ghost of Tsushima'nın ses ekibi oyunu anlattı

Samuray hikayesini konu edinen Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok ve en hızlı satan oyunları arasında yerini aldı. Oyunda seslendirmenin önemi nedir? Ghost of Tsushima türkçe dil seçeneği var mı? Ghost of Tsushima hikayesi ve fiyatı? Ghost of Tsushima seslendirme incelemesi ve seslendirme ekibinin eğlenceli anıları haberimizin detaylarında.

PS4'ün en çok satan oyunlarından olan Ghost of Tsushima'nın ses ekibi oyunu anlattı
27.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:30

Samuray hikayesini konu edinen Ghost of Tsushima, PS4'ün en çok ve en hızlı satan oyunları arasında yerini aldı. Orijinal seslendirmesi Japonca olan oyunun İngilizce dublajı, alt yazısı ve Türkçe alt yazısı da bulunuyor. Ülkemizde ve tüm dünyada genellikle orijinal seslendirmesi ile oynayan oyuncular ses kalitesini çok daha iyi bulacaktır. Ayrıca oyunda genel olarak tüm sesler çok dikkat çekmektedir.

Oyunun ses ekibinden iki üye, oyunun en etkileyici özelliklerinden birinin seslendirme ve oyun sesleri olduğunu ifade etti. Oyuncuların yaptığı incelemelerde de bu kanıtlanmış oluyor. Atmosferi oluşturan görseller ve sesler çok fazla beğeni topladı. Savaş alanındaki sesler, kahramanın kendiyle konuştuğu zamanki çevre sesleri, rüzgar sesi, doğa sesi ile oyunculara etkileyici bir sunum hazırlanmış. Hem huzuru hem de gerilimi tek bir oyunda verebilmişler.

Oyundaki Türkçe altyazı seçeneği ise eski Türkçe olarak yapılmış. Oyuncular tarafından çok beğenildi. Kazuya Nakai tarafından seslendirilen Jin ile alt yazının birleşimi de çok akıcı bir deneyim sunuyor.

GHOST OF TSUSHIMA HİKAYESİ

13. yüzyıl Japon savaşçılarının gerçek hikayelerinden esinlenen oyun, 1274 yılında yaşanan Japonya'nın Moğol istilasına odaklanır. Moğollar 13. yüzyılda doğuyu fethetmek için birçok ülkeye saldırı düzenlemiştir. Moğol İmparatorluğunun zeki ve acımasız komutanı Khotun Khan, Japonya'ya ulaşmayı aklına koydurmuştur. Önündeki tenk engel ise Tsushima Adası. Buraya büyük bir baskın yapılmıştır ve adada yaşayan çoğu kişi öldürülmüştür. Hayatta kalan sayılı kişilerden biri olan Jin Sakai bir hedefe odaklanmıştır. Adayı istiladan kurtarmak ve adada hayatta kalan insanları korumak. Jin Sakai bu savaşı kazanmak için stratejisini göstermeli ve Ghost yolunu çizmelidir. Samuray geleneklerine ek olarak sıra dışı yeteneklerini de kullanmalı. Tsushima Adası'nı kurtarmak Jin Sakai'nin elinde!

PS4'ün en çok satan oyunlarından olan Ghost of Tsushima'nın ses ekibi oyunu anlattı

Açık dünya olarak tasarlanan oyunda aksiyon ve macera dolu bir hikayeye doyacaksınız. Oyun içerisinde at binebilirsiniz. Pek çok farklı karakterle karşılaşacak ve Tsushima Adası'ndaki güzelliklere şahitlik edeceksiniz.

Oyunda canlandıracağınız karakter Jin Sakai olacak. Samuray gelenekleri ile büyüyen Jin, Moğollardan sonra farklı bir savaş biçimini benimseyerek adasını kurtarmaya çalışmaktadır. Eski dostları ve yeni müttefikleri ile Moğolları alt etmek için Jin ile doğru stratejileri uygulamanız gerekir.

Jin için en önemli silah katanasıdır. Yakın mücadeleye girmeyi bir gelenek olarak gören ve bilen Jin, yay kullanmayı öğrenmeli ve akıllıca tuzaklar kurarak düşmanı pusuya düşürmeli. Jin'e savaş yeteneklerini geliştirmede yardımcı ol!

OYUNDA SESLENDİRMENİN ÖNEMİ NEDİR? GHOST OF TSUSHIMA SESLENDİRME İNCELEMESİ

Oyunun ses direktörü Rev. Dr. Bradley D. Meyer ve kıdemli ses tasarımcısı Josh Lord, oyunun ses tasarımını ve çağın seslerini nasıl yaşattıklarını açıkladı. Oyuncuyu açık dünya bir oyuna yönlendirmek için sesin çok etkisi olduğunu belirten tasarımcılar, bunu çok başarılı yapmış görünüyor.

Oyunculara rehberlik eden rüzgar sesi oyunun en temel ve karışık yapısı. Meyer "Sesin, oyuncunun mevcut hedefine işaret eden, biri oyuncunun üzerinde ortada ve diğerinin yaklaşık 5 metre uzaklıktaki iki tarafında hareket ettiği bir sistem kurduk" diyor. "Bu rüzgarlar oyuncunun içinde bulunduğu ortama tepkisel olarak canlanıyor. Yani bir tarafta otlak ve diğer tarafta bambu ormanı süpürüyorsanız, rüzgar bir tarafta uzun otların hışırdaması ve bambu gıcırdaması gibi gelecektir. Bu yönlülük oyunculara adayı geçerken nereye gitmeleri gerektiği konusunda anlamaya yardımcı olur. "

PS4'ün en çok satan oyunlarından olan Ghost of Tsushima'nın ses ekibi oyunu anlattı

Oyunda aynı zamanda rehber kuşu olarak bilinen Siyah Naped Oriole bulunuyor. Kuşun sesleri de oyuncuyu yönlendiren etkenlerden biri. Meyer "Bu kuşun seçilmesinin üç sebebi var: Japonya'da bulunabilir, görsel olarak eşsiz ve 2018'de Sri Lanka'da tatildeyken ses kaydetmek için şanslıydım." belirtti.

Oyundaki diğer önemli seslerden biri de kılıç sesleridir. Her kılıcın ve oynama pozisyonunun farklı seslere ve atmosfere sahip olması oyuncular için etkileyici bir durumdur.

Rev. Dr. Bradley D. Meyer seslerin hazırlanması ile ilgili bir eğlenceli anısını da aktardı: Oyun içerisinde bir Moğol uyurken duyulan horlama sesi Nate Fox'un horlama sesi. Oyun geliştirme konferasında bir odayı paylaştık, bir gece dışardan geldiğimde Nate uyuyordu ve yüksek sesle horluyordu. Bu yüzden her zamanki görevimi yapmaya karar verdim ve sesi kaydettim. Biliyorsunuz bu en eğlenceli anlardan biriydi."

PS4'ün en çok satan oyunlarından olan Ghost of Tsushima'nın ses ekibi oyunu anlattı

GHOST OF TSUSHIMA TÜRKÇE DİL SEÇENEĞİ VAR MI?

PlayStation'ın en çok satan oyunlarından olan Ghost of Tsushima, Türkçe dil desteği ile satışa sunuldu. Japon kültürünü yansıtan oyun, Japonya merkezli olarak Sucker Punch tarafından üretilmiştir. Türkiye'de PlayStation kullanıcıları artmaya devam ettiği için, Sony Türkçe dil desteğini birçok oyunda sağlamaya çalışıyor.

26 Haziran 2020 tarihinde Türkçe dil desteğinin olacağı duyurulmuştu.

GHOST OF TSUSHIMA FİYATI NE KADAR?

Türkçe altyazılı olarak satışa sunulan oyun 429 TL olarak satışa sunuldu. Deluxe Edition ise 489 olarak satışa sunuldu. Deluxe Sürümü ile fazladan pek çok şeyin oyuna eklendiği belirtiliyor.

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