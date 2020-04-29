PS Plus Mayıs 2020 Oyunları Resmi Olarak Duyuruldu Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Mayıs ayında vereceği oyunların duyurusunu yaptı. Buna göre, Mayıs ayının ücretsiz oyunları Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition ve Farming Simulator 19 olacak.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation Plus abonelerine Mayıs ayında vereceği oyunların duyurusunu yaptı. Buna göre, Mayıs ayının ücretsiz oyunları Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition ve Farming Simulator 19 olacak.

PlayStation Plus Mayıs Oyunları, Haftaya İndirilebilecek

Eğer aktif bir PlayStation Plus aboneliğiniz var ise, yeni oyunları 5 Mayıs 2020 Salı günü ek bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebileceksiniz. Gelin isterseniz detaylara bir göz atalım.

Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition

Modern bir açık dünya şehir kurma simülasyonu ve gerçekçi bir şehir kurabilmek için yeni oynanış elementleri barındırıyor. Yollar ve yapılar inşa ederek şehrinizi büyütürken, ulaşımın kolay sağlanabilmek ve trafiği rahatlatabilmek için toplu taşıma araçları eklemeniz mümkün ama aynı zamanda şehrinizde yaşayan insanların da ihtiyaçlarına da kulak vermeniz gerekiyor. Mesela iş hayatına atılabilmeleri için eğitim görmelerini sağlamanız ve park gibi sosyalleşebilecekleri alanlar oluşturarak daha fazla mutlu yaşam sürmelerine olanak tanıyabilirsiniz.

Farming Simulator 19

Giants Software tarafından geliştirilen ve Focus Home Entertainment tarafından da yayınlanan Farming Simulator 19, 2018 yılının Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Yeni çiftçilik aktiviteleri, hasat edilecek ekinler ve bakılacak hayvanlar ile dolu Amerika ve Avrupa bölgelerinde, John Deere dahil üç yüzden fazla aracı kullanarak kendi çiftliğinizi oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Oyunu ister tek başınıza, isterseniz de kooperatif ve çok oyunculu mod desteği sayesinde arkadaşlarınızla veya diğer oyuncularla oynayabiliyorsunuz. Bu sayede çiftliğinizi daha da genişletebiliyorsunuz. Ayrıca oyuncu topluluğu tarafından oluşturulan modları deneyerek oyunun başında keyifli vakitler geçirebilirsiniz.