25.11.2019 09:20 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:22

Protokolle futbol oynayamayacaklarını öğrenen çocuklar hüngür hüngür ağladı

ERZURUM - Erzurum'da 3 çocuk köylerine gelen Vali ve Belediye Başkanında aralarında bulunduğu protokolle oynanacak olan futbol müsabakasında kadroda olmadıklarını duyunca sahanın kenarında hüngür hüngür ağladı. Çocukları gören protokol üyeleri ise küçük çocuklara önce forma hediye etti ardından futbol oynadılar.

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Akdağ Mahallesinde Millet Konağı ve futbol sahası açılışına gelen Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar yeni yapılan futbol sahasında çocuklarla futbol oynamak istedi. Mahallede ki çocuklar kendi aralarında oluşturdukları kadroya ise yaşları küçük olduğu için Atilla Doğan (8), Miraç Yıldızve Yılmaz Çobanoğlu'nu almadı. Kadroda olmadıklarını ve forma hediye edilmeyeceğini öğrenen minikler ise sahanın kenarından hüngür hüngür ağlamaya başladı.

Olayı göre İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz çocukların gönlünü almaya çalışsa da bir faydası olmadı. Bunun üzerine çocukların yanında gelen Vali Memiş ve Belediye Başkanı Sekmen küçüklere istedikleri formaları hediye ettikten sonra çocuklarla futbol oynadı. Formalarına kavuşan minikler ise bu kez de sevinç gözyaşı döktüler.

Çocuklardan Atilla Doğan'ın annesi Didem Doğan'da çocukların çok heveslendiğini o yüzden bu kadar ağladığını kaydederek " Çocuklar Vali ile futbol oynamak istediler. Sabah benim yanıma geldi oğlum ağlayarak küsmüş çocuklara onu kadroya almadıkları için. Zorla ikna edip buraya getirdim. Çocukların üzerinde ki formayı görünce iyice ağlamaya başladı. Yaşı küçük diye oynatmadıklarını anlattım ama nafile. Oynamak için çok heveslenmişti o yüzden bu kadar ağlıyorlar" dedi.

Kaynak: İHA