Protestoların çatışmalara dönüştüğü Kazakistan'la ilgili bomba iddia: Nursultan Nazarbayev öldü, ailesi Londra'ya kaçtı

Kerem Kırçuval'ın sunduğu, TV100'de yayımlanan Sağlı Sollu programında Sözcü yazarı Aytunç Erkin, gazeteci-yazar Metin Özkan, Star Gazetesi yazarı Resul Tosun ve Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş yer aldı. Kazakistan'da yaşanan eylemleri değerlendiren konuklar, yaşanan kritik eylemleri masaya yatırdı.

Gazeteci Barış Yarkadaş

"NAZARBAYEV İLE MEVCUT YÖNETİM ARASINDA ÇOK CİDDİ SÜRTÜŞMELER VARDI"

Korkusuz Gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, "İddiaya göre Kazakistan'dan yazan bir arkadaşımız, ' Kazakistan'da Nursultan Nazarbayev'in öldüğü iddia ediliyor. İddiaya göre, Kazakistan'da Nazarbayev ile mevcut yönetim arasında çok ciddi sürtüşmeler vardı. Bu son sokak gösterileri bunun yansımasıydı'" dedi.

"AİLESİ DUBAİ VE LONDRA'YA KAÇTI"

Gelen iddiaları canlı yayında aktarmaya devam eden Barış Yarkadaş, "İddiaya göre ailesinin de Dubai ve Londra'ya kaçtığına dair bir iddia var" ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev.

HEYKELİNİ HEDEF ALDILAR

Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in heykelini halat bağlayarak yıkmaya çalışmıştı. Basına da yansıyan görüntüler akıllara 2003'te Irak'ın işgali sonrasında Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkıldığı anları getirmişti.

NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR?

Kazakistan Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olan Nursultan Abişulı Nazarbayev, 6 Temmuz 1940 tarihinde Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti Almatı yakınlarındaki kırsal bir kasaba olan Çemolgan'da doğdu. II. Dünya Savaşı sonunda aile Çemolgan'a döndü ve Nazarbayev Rusça öğrenmeye başladı. Okuldaki başarıları nedeniyle Kaskelen'deki yatılı bir okula gönderildi.

Okuldan ayrıldıktan sonra Nazarbayev, Temirtau'daki Karağandı Çelik Fabrikası'nda devlet tarafından finanse edilen bir yıllık burs aldı. Yirmi yaşına geldiğinde, yüksek fırında "inanılmaz derecede ağır ve tehlikeli işler" yaparak nispeten iyi bir ücret kazanıyordu. Nazarbayev Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne 1962'de katıldı ve Genç Komünist Ligi'nin (Komsomol) önde gelen bir üyesi oldu.

"ULUSUN LİDERİ" UNVANINA SAHİPTİR

1972 yılında Karaganda Metalurji Kombinat Komünist Parti Komitesi sekreterliğine atandı ve dört yıl sonra Karaganda Bölgesel Parti Komitesi İkinci Sekreteri oldu. 1989 yılında Kazakistan Komünist Partisi Birinci Sekreteri seçildi ve Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrası bağımsızlığını ilan eden Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı oldu. Ayrıca "Ulusun Lideri" (Elbaşı) unvanına sahiptir.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ

24 Aralık 1990'da başladığı cumhurbaşkanlığı görevinden 19 Mart 2019'da istifa etti. Günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı ömür boyu onursal başkanıdır. 2010'da Dünya Türkleri Asamblesi Genel Başkanı Ermentay Sultanmurat'ın yaptığı açıklama ile DTA tarafından Nursultan Nazarbayev Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Bürokrat olarak Nazarbayev, yasal meseleleri, lojistik sorunları ve endüstriyel anlaşmazlıkları ele alıp bireysel sorunları çözmek için işçilerle görüştü. Daha sonra "sermaye yatırımının merkezi tahsisi ve fonların dağıtımı" altyapısının zayıf olduğu, işçilerin moralsizleştirildiği, çok çalıştıkları ve merkezi olarak belirlenen hedeflerin gerçekçi olmadığı anlamına geldiğini yazdı; demir-çelik tesisinin sorunlarını bir bütün olarak Sovyetler Birliği için bir mikro kozmos olarak gördü.

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