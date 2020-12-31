Prostat kanserine "aktinyum 225 PSMA" umudu

Aktinyum 225 PSMA tedavisinin standart tedavilere dirençli prostat kanserlerinde tümör boyutunu küçültme, hücrelerin çoğalmasını durdurma ve bu hücrelerini yok etmede etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr.

Aktinyum 225 PSMA tedavisinin standart tedavilere dirençli prostat kanserlerinde tümör boyutunu küçültme, hücrelerin çoğalmasını durdurma ve bu hücrelerini yok etmede etkili bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör, tedavi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Prostat kanserinin Türkiye'de görülme oranının yüksek olduğunu ifade eden Emsey Hospital Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör, "Prostat, genellikle ileri yaş hastalığı olup 65 yaş üstü erkelerde görülebilen, erken dönemlerinde ise hiçbir belirti göstermeyen sinsi bir kanser türü. Metastatik ileri evre prostat kanser hastalarına uygulanabilen tedavi olan Aktinyum 225 PSMA tedavisi, standart tedavilere dirençli prostat kanserlerinde tümör boyutunu küçültme, tümör hücrelerinin çoğalmasını durdurma ve tümör hücrelerini yok etmede etkili bir tedavi yöntemi" dedi.

TEDAVİDE DAHA ETKİLİ

Radyonüklid tedavilerin prostat kanserinin tedavisinde hastalık ilerlediğinde, yayıldığında veya kemoterapi gibi diğer tedaviler etkisiz kaldığında veya yan etkileri hasta tarafından tolere edilemediğine tercih edilebildiğini söyleyen Nükleer Tıp Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Fırat Güngör, Metastasik ileri evre prostat kanser hastalarına uygulanabilen tedavi olan Aktinyum 225 PSMA, hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Aktinyum 225 (Ac 225) alfa yayılımı yapan bir radyonükliddir. Alfa yayılımı yapan radyoaktif maddelerin enerjileri diğer radyasyon tiplerine göre oldukça yüksektir. Bu nedenle bu radyoaktif maddelerin biyolojik dokularda oluşturdukları enerji seviyeleri de oldukça yüksek olup doku içerisindeki kat ettikleri mesafeler de oldukça kısadır. Bu nedenlerle alfa yayılımı yapan radyoaktif maddeler, tedavi uygulamalarında oldukça spesifik özelliklere sahiptir."

"TEDAVİ İÇİN TETKİKLER İNECENMELİ"

Ac 225 PSMA tedavisi prostat kanserlerinde kullanılan bir radyofarmasötikler olduğunu anlatan Prof. Dr. Güngör, "Bu tedavi, standart prostat kanser tedavilerine rağmen ilerleme gösteren ve standart tedavilere direnç gösteren hasta gruplarında kullanılmaktadır. Özellikle beta radyasyon tedavi uygulamalarından (Lutesyum 177 PSMA) yarar görmeyen hasta gruplarında da Ac 225 PSMA tedavisi tercih edilmektedir. Ac 225 PSMA tedavi öncesinde, hastaya mutlaka Ga 68 PSMA PET/BT tetkiki yapılmış olmalı ve bu görüntülemede yoğun PSMA tutulumlarının olduğu gösterilmelidir" ifadelerini kullandı.

"AYNI GÜN TABURCU OLUNABİLİR"

Ac 225 PSMA tedavisinin 6-8 hafta ara ile damar yolundan (intravenöz) uygulanan bir tedavi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Güngör, "Ac 225 PSMA, damar yoluyla verildikten sonra, tüm vücutta aktif prostat kanserlerinin olduğu dokularda tutulup bu alanlarda alfa radyasyonu ile kanser hücrelerini yok edilebilir. Tedavi sonrası hastanede yatış gerekli olmadan, aynı gün işlemden sonra taburculuk yapılabilir. Kaç tedavi uygulanacağı, tedavi yanıtına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tedavi yanıtını belirlemede Ga 68 PSMA PET/BT görüntüleme ve serum PSA düzeyindeki değişiklikler önem taşımaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı