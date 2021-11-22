Project L: LoL Dövüş Oyunundan Oynanış Görüntüleri Geldi

Riot Games, RiotX Arcane etkinliği kapsamında Project L kod adlı yeni dövüş oyununu gözler önüne sürdü.

Hatırlayacağınız üzere Riot Games League of Legends'ın 10. yılında birçok yeni oyun ve proje (Arcane dahil) duyurmuştu. Bu oyunlardan bir tanesi VALORANT'tı, diğeri hala resmi olarak açıklanmadı, bir diğerinin ise League of Legends evreninde geçen bir dövüş oyunu olacağını biliyorduk. Project L kod adlı bu dövüş oyunundan uzun zamandır ses seda yoktu, fakat paylaşılan yeni görüntülerle Riot Games bu sessizliği bozdu. Videoda Project L'den etkileyici oynanış görüntüleriyle birlikte geliştiricilerin oyuna yönelik yorumları bulunuyor.

Oyunun baş yapımcısı Tom Cannon, videoda Project L'in oynanış kısmından bahsediyor. Tom Cannon'a göre bu oyunu öğrenmesi kolay, oyunda ustalaşması ise zor olacak. Bu sayede yeni başlayan birisi de zevk alabilecek. Aynı zamanda oyuna saatlerini harcayanların emeği de boşa gitmeyecek.

League of Legends'ta bulunan ikonik karakterler benzer yetenekleriyle Project L'de de boy gösterecek. Farklı oyun tarzlarını destekleyebilecek kadar geniş yetenek kitleri bulunacak, böylece herkes kendi stiliyle dövüşebilecek.

Bu bilgilerle birlikte Ekko'nun zamanı geriye sarma özelliğine sahip olacağını, bu özelliğin hem defansif hem de ofansif olarak kullanılabileceğini de öğrendik. İsterseniz zamanı geri alıp hatalarınızdan kurtulabiliyor, isterseniz de geri döndükten sonra kombonuzu tekrar yapabiliyorsunuz. Ekko'nun ana saldırı yeteneği ise ileriye doğru atlama olacakmış. (League of Legends'taki E yeteneği gibi.)

Videoda sonradan konuşmaya başlayan teknik görevli Tony Cannon da Project L'in bağlantı konusundaki güçlü yanlarından bahsetti. Riot, tıpkı VALORANT'ta yaptığı gibi kaliteli bir bağlantı sunmaya, oyuncuların bağlantı problemlerinden dolayı haksız avantaj kazanmamasına özen gösteriyor.

Geliştiriciler Project L üzerinde iyi bir yol kat etmiş olsa da açıklamalara göre henüz bir çıkış tarihi yok. Oyunu oynamak için bir süre daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor.

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