PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI! Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı? 2025 Proje okulları öğretmen atama takvimi nedir?

Başvuru sürecinin ardından gözler artık sonuç tarihine çevrildi. Daha önce 3 Nisan olarak açıklanan tarih, idari izin kararı nedeniyle ertelendi. Vatandaşlar, proje okulları atama sonuçlarını merak ediyor. Birçok kişi, proje okulları atama sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını araştırıyor. . Başvuru sürecinde tercih yapan öğretmenler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte görev yerlerini ve ilişik kesme tarihlerini takip etmeye başlayacak. Peki, Proje okulları atama sonuçları 2025?

PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen atama sürecinde, özel program ve proje uygulayan okullarda görev alacak öğretmenler belirleniyor. Proje okulları atama sonuçları 2025, MEB tarafından ilan edilen güncel takvime göre 8 Nisan tarihinde erişime açılacak.

PROJE OKULLARI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Başvurular 12-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı. Bu süreçte binlerce öğretmen, il ve ilçe bazında tercihlerini yaparak değerlendirme sürecine girdi. Şimdi ise adaylar, Proje okulları atama sonuçları 2025 kapsamında tercih ettikleri okullara yerleşip yerleşmediklerini öğrenmeye hazırlanıyor.

Sonuçlar açıklandıktan sonra öğretmenler için ilişik kesme işlemleri 27 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. Aynı şekilde yöneticiler için ilişik kesme tarihi 11 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Proje okulları atama sonuçları 2025, görev değişiklikleri açısından öğretmenlerin hayatında önemli bir dönüm noktası olacak.

PROJE OKUL ATAMA SONUÇLARI (LİNK)