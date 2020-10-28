Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, dava açacağını söylemişti. Olayın ardından Şahin'in Instagram'daki takipçi sayısı 90 binden 213 bine kadar çıktı.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan Şevval Şahin 'in 90 bin olan Instagram takipçi sayısının bu olay sonrası 213 bini geçmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti.21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bırakmıştı.

SAKİNLEŞİP GERİ GELDİ

Sakinleşip geri gelen Şahin'in, "Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?" sorusunu ise "Pas" diye yanıtlamıştı.

KULLANDIĞI DİL NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYOR

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, "Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum, ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" demişti.

KANALA DAVA AÇIYOR

Şevval Şahin ise gündem olan program sonrası "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" diyerek hakkını arayacağını söylemişti.