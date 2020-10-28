Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı

28.10.2020 23:38 | Son Güncelleme: 29.10.2020 00:04

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, dava açacağını söylemişti. Olayın ardından Şahin'in Instagram'daki takipçi sayısı 90 binden 213 bine kadar çıktı.

Zor anlar yaşadığı 'Sorgu Sual' programı sonrası sosyal medyada gündem olan Miss Turkey 2018 Güzeli S¸evval S¸ahin, sosyal medyada takipçisi sayısını katladı.

Sosyal medyada uzun süre gündem olan Şevval Şahin'in 90 bin olan Instagram takipçi sayısının bu olay sonrası 213 bini geçmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Son dönemde verdiği partilerle salgın kurallarını hiçe saydığı için tepki çeken Türkiye 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmişti.21 yaşındaki model, 'İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?', 'Atatürk'ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?' ve 'Türkiye'de kaç coğrafi bölge var?' sorularına sinirlenip, yayını bırakmıştı.

SAKİNLEŞİP GERİ GELDİ

Sakinleşip geri gelen Şahin'in, "Fahrettin Koca'yı tanıyor musunuz?" sorusunu ise "Pas" diye yanıtlamıştı.

KULLANDIĞI DİL NEDENİYLE ELEŞTİRİLİYOR

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir projede yarı İngilizce yarı Türkçe konuştuğu için eleştirilen Şahin, "Sosyal medyayı aktif olarak hep İngilizce kullanıyordum. Miss Turkey'den sonra da bu böyle devam etti. Neysem oyum. Türklüğümle gurur duyuyorum, ama Türk halkını da mutlu etmek için değişmem" demişti.

KANALA DAVA AÇIYOR

Şevval Şahin ise gündem olan program sonrası "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" diyerek hakkını arayacağını söylemişti.

Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı
Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı
Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı
Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı
Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı

İlgili Haberler

Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın 'Kıskanç milletiz' sözleri tepki çekti
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Osman Durmuş Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hakan Taşıyan Kıvanç Tatlıtuğ Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Yücel İldiz Serdar Aziz Burak Yılmaz Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kaza Yangın Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Programda sorulara yanıt vermeyince zor durumda kalan Şevval Şahin, takipçi sayısını arttırdı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 00:04:23. #1.15#
title