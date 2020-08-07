Profiterol tarifi kolay | Profiterol kaç derecede pişer?
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Profiterol tarifi kolay | Profiterol kaç derecede pişer?

Benmari usulü çikolata eriterek veya lezzetli bir çikolata sosuyla uyumlu harika profiterol hamuru hazırlamak ister misiniz? Profiterol malzemeleri nelerdir? Profiterol hamuru tarifi nedir? Pastacı kreması nasıl yapılır?

Profiterol tarifi kolay | Profiterol kaç derecede pişer?
07.08.2020 15:42 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:46

PROFİTEROL TARİFİ MALZEMELERİ

1 su bardağı su

1 su bardağı un

125 gram tereyağı

3 adet yumurta (yumurtalar küçük ise 4 adet)

PROFİTEROL KREMASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELERİ

2,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1,5 çay bardağı şeker

1 adet yumurta

1 paket vanilya

PROFİTEROL ÜSTÜ İÇİN

1 paket hazır çikolata sosu ya da benmari usulü eritilmiş 80 gr bitter çikolata

Profiterol tarifi kolay | Profiterol kaç derecede pişer?

PROFİTEROL TARİFİ YAPILIŞI/ PROFİTEROL HAMURU TARİFİ

Profiterolün hamurunu hazırlayarak işe başlayalım.

Tencereye 1 su bardağı suyu ve tereyağını koyarak kaynatın.

1 su bardağı unu da ekleyerek iyice karıştırın. Yaklaşık 3 dakika sürekli karıştırarak karışımı pişirin.

Ocağı kapatıp, 10 - 15 dakika soğumasını bekleyin.

Karışım biraz dinlendikten sonra içerisine 3 adet yumurtayı ekleyerek, hamura iyice yedirin.

(Dikkat: Yumurtaları teker teker kırarsanız ve her birini yedirdikten sonra diğerini kırarsanız hamur daha iyi olur.)

Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde edeceksiniz.

Hamuru 10 dakika dinlenmeye bırakın.

Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm boşluk bulunmasına dikkat ederek dökün.

Profiterol tarifi kolay | Profiterol kaç derecede pişer?

PROFİTEROL KAÇ DERECE PİŞER?

180 dereceye ayarlanmış fırında 45 dakika pişirmek ve çıkmasına yakın dereceyi 150'ye düşürerek, profiterolün ideal yumuşaklıkta olmasını sağlayacaktır.

Profiterol kreması nasıl yapılır?

Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlayın.

Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişirin.

Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyayı ekleyerek karıştırın.

Kremayı profiterol hamurlarına doldurun.

Pişen hamurları ikiye bölerek içerisinde kremaları doldurun. Sıkma torbası veya kaşık ile doldurabilirsiniz.

Hazırladığınız parçaların üzerine çikolata sosu veya benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin.

Afiyet olsun.

BENMARİ USULÜ ÇİKOLATA ERİTME

Kalıp halindeki çikolatayı ısıya dayanıklı bir kaba alın.

Başka bir tencerede su kaynatın.

Çikolatanın olduğu kabı bu tencere içerisine koymalısınız.

Bu şekilde çikolata sıcakla eriyecektir.

Profiterol tarifi kolay | Profiterol kaç derecede pişer?

PROFİTEROL TARİFİ PÜF NOKTALARI

Yumurtaların tek tek eklenmesi ve hepsinin çok iyi bir şekilde hamura yedirilmesi gerekir.

Profiterolün kabarmasını sağlayan yumurtadır. Yumurta az gelirse hamur fazla kabarmaz.

Yumurtaları eklerken, hamurun soğumuş olması gerekir.

Hamuru tepsiye dizerken boşluk bırakmalısınız. Yoksa kabardıkça hamurlar birbirine yapışır.

Kremayı hamur parçaların içine doldururken çok sıcak olmadığına dikkat edin.

PROFİTEROL KAÇ KALORİ?

1 top profiterol yaklaşık olarak 107 kaloridir.

PASTACI KREMASI NASIL YAPILIR?

Pastacı kreması malzemeleri

500 ml süt

100 gr şeker

40 gr tereyağı

4 adet yumurta sarısı

40 gram un

30 gram nişasta

1/2 adet vanilya çubuğu/ 1 paket vanilya

PASTACI KREMASI NASIL YAPILIR?

Yumurta sarıları ve şekeri mikser ile çarpın.

Vanilya çubuğunu veya vanilyayı süte ekleyin.

Yumurta ve şeker karışımına un ve nişastayı ekleyin.

Süt ve vanilyayı ocakta hafif kaynamaya başlayana kadar ısıtın.

Bu aşamada bir kepçe sütü unlu, yumurtalı karışıma ilave ederek ısıyı eşitleyin.

Bir kepçe daha ilave ederek karışımı sulandırın.

Sütlü karışımın üzerine yumurtalı karışımı dökün bu arada karıştırmayı unutmayın.

Muhallebi kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edin.

Ocaktan alıp ve tereyağı ekleyin.

Tereyağını pastacı kremasının içinde eritin.

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