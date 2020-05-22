Profesyonel kulüpler de "Biz Varız" dedi
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Profesyonel kulüpler de "Biz Varız" dedi

Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyasına İzmir'in profesyonel kulüpleri de katıldı.

Profesyonel kulüpler de
22.05.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:17

Korona virüs salgınına karşı mücadele kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyasına İzmir'in profesyonel kulüpleri de katıldı. İzmirli beş kulüp, bin 200 erzak paketiyle ilçelerdeki amatör spor kulüplerine destek oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Biz Varız dayanışma kampanyasına Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor da destek verdi. Hazırlanan bin 200 erzak kolisi, destek olunması gereken sporculara gönderilmek üzere amatör spor kulüplerinin temsilcilerinin oluşturduğu Menemen, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Kemalpaşa, Konak, Karabağlar, Buca, Güney bölgesi, Gaziemir ve Yarımada isimlerini taşıyan amatör kulüplerine iletildi.

"İçimize su serptiler"

Erzak kolilerinin dağıtımının yapıldığı Celal Atik Spor Salonu'nda kulüp başkan ve temsilcileriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, küresel salgında en çok zorlanan alanlardan birinin spor olduğunu dile getirdi. Başkan Tunç Soyer, "Bu süreçte özellikle amatör spor kulüpleri de yara aldılar. Onlara desteklerimizi sürdüreceğiz. Kampanyaya destek olan Altay, Altınordu, Göztepe, Karşıyaka ve Menemenspor'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İzmirli dayanışmanın ne demek olduğunu, her alanda herkese gösteriyor" dedi. Amatör kulüplerin, profesyonel kulüplerin sporcu havuzu olduğunu ifade eden Başkan Soyer şöyle devam etti: "Onların kılcal damarları olmuştur. Yaşadığımız bu zorlu günlerde profesyonel kulüplerimiz, amatörlere sahip çıkmıştır. Hepinizle gurur duydum. Bu işe öncülük yapan arkadaşlara minnettarım. İyi ki varlar. İçimize su serptiler. Bunlar güzel günlerin işaretleri olacak. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir dayanışma yoktur. İzmir farklı bir duruş gösteriyor."

"İzmir farkını gösterdi"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, sembolik gibi gözükse de profesyonellerden amatörlere böyle bir desteğin gelmesinin çok anlamlı olduğu ve bu bağın kurulmasını önemsediklerini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, bu dayanışmaya vesile oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, amatörlerle profesyonelleri böyle önemli bir projede birleştirip meşalenin yakıldığını söyledi. Göztepe başkanvekili Talat Papatya, önemli bir işe imza atıldığını ve kulüp olarak daha büyük projelerde de yer almaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi. Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibiyle spor kulüp yöneticilerinin yakaladığı uyum sayesinde İzmir'in tek ses haline dönüştüğü ve bu organizasyonun maddiyattan çok, felsefesinin önemli olduğunu ifade etti. Menemenspor Başkanı Tahir Şahin, sosyalleşme adına çok önemli bir organizasyona katılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, İzmir'in farkını gösterdiğini ve bu dayanışma ruhunun dalga dalga yayılacağına inandığını söyledi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın, futbolun çok zor günler geçirdiği bu süreçte bu dayanışmayı alkışladıklarını dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Biz Varız dayanışmasına bin erzak paketiyle katılmıştı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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