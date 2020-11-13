Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti
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Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti

13.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:49
Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın, "Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz" paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya'nın, "Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz" paylaşımı sosyal medyada tepki çekti.

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen, 22 gün önce Trabzon'da yorgun halde bulunduktan sonra bakımı yapılarak doğaya salınan yakalı toy kuşunun Yozgat'ta tüfekle vurulması av tartışmalarını yeniden başlattı. Tartışmalara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katılan KTÜ Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, avcılığın yasaklanarak hayvanların korunamayacağını savundu. Prof. Dr. Başkaya paylaşımında, "Karabağ, baston ile değil silah ile alındı. Oyuna gelmeyelim. Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz. Avı yasaklamak, Türkü silahsızlandırıp, Lgbtxyz, Sanal Robot yapma politikasıdır. Avcılık bir yaşam biçimidir. Herkes evden işe, oradan sosyal medyada sözde doğasever olmaya yönlendiriliyor. Silahlı Türk'ün düşmanı bir üst akıl grubu, işi hemen kasıtlı bir şekilde avcılara mal etti, kimileri de avcılara hakareti marifet saydı. Avcılık tanzimattan beri bizde horlandı, batıda yeşertildi. Hiçbir tür, avcılar tarafından yok edilmedi. Av hasattır. 500 kuş türünden 20 kadarı av türüdür ve nesilleri devam ediyor. Türk avcısına, Afrika kabilesi muamelesi yapanların derdi belli. Esasen, avcıların el sürmediği türler yok oluyor. Avlanmayan türleri kim yok ediyor, sebepler neler; habitat kaybı, kediler, cama çarpmalar, zehirler ilk sırada. Yasal avcılık neden bir tek bizde böyle sorun oluyor; Çünkü, biz Türk'üz, biliyorlar ki Türklerin bu dünyada önemli bir görevi var" ifadelerine yer verdi.Başkaya'nın paylaşımları sosyal medyada tepki çekti. 


Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti
Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti
Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti
Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti
Profesörün 'Avcılığı yasaklayarak hayvanlar korunmaz' paylaşımı tepki çekti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay SAYKAL

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