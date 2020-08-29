Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
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Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım

Koronavirüs vakalarının konuşulduğu Habertürk ekranlarındaki programa Prof. Dr. Necmettin Ünal'ın sözleri damga vurdu. Genel duruma baktığında hastanelerin aslında boş olması gerektiğini belirten Ünal, "Olay korkunç boyutta, hastaneler tıklım tıklım" ifadelerini kullandı.

29.08.2020 11:22 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:49

Son dönemde artarak devam eden koronavirüs vaka sayıları sonrası Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyesiyle her gün yeni tedbirler alınırken konuyla ilgili Habertürk ekranlarında yayınlanan bir programa konuk olan Prof. Dr. Necmettin Ünal'ın sözleri ekran başındakileri tedirgin etti.

Habertürk TV'de yayınlanan ve Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü üstlendiği programın konukları Prof. Dr. Bengi Başer, Prof. Dr. Ersan Şen, Prof. Dr. Necmettin Ünal, Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Özlem Kurt Azap oldu. Artan koronavirüs vakalarının konuşulduğu programa Prof. Dr. Necmettin Ünal'ın açıklamaları damga vurdu.

"HASTANELERİN BOMBOŞ OLMASI LAZIM"

Tabipler Odası Başkanı'nın açıklamalarına atıf yapıp fikirlerine katıldığını söyleyen Ünal, "Bir ildeki sayı bile Sağlık Bakanlığı'nın verdiği civarındadır ya da yüksektir. Resmi veriler üzerinden konuşacağım. Sağlık Bakanlığı 17-23 Ağustos durumu özetleyen bir rapor yayınladı. Son derece güzel. Bu rapora göre, Türkiye'de 260 bin hasta çıkmış, bu hastaların 137 bini hastaneye yatırılmış. Yüzde 97.7'si taburcu edilmiş. Hastanede kalan yüzde 2.3. Ölüm oranımız yüzde 2.36. Sağlık Bakanlığı'nın tespiti. Yani hastanede kalandan daha fazla hasta ölmüş. Yüzde 0.6'sı dışarıda öldü diyelim. Şu anda hastanelerin bomboş olması lazım. Hastaneler tıklım tıklım." dedi.

"GEÇEN HAFTA KORONADAN 5 DOKTORUMUZU KAYBETTİK"

Ünal'ın programdaki açıklamalarının devamı ise şu şekilde: "Her gün bizi arıyorlar. Yoğun bakımınızda yer var mı hasta getirebilir miyiz, sizin hastanenizde yer var mı, özel hastaneden arıyorlar hocam şu hastaneden bize yoğun bakım hastasını 112 kapımıza bıraktı. Neden? Covid hastası alacaklarmış? Olay hakikaten korkunç boyutta. Bizim hastanemizde son 2 gün içinde 5 tane öğretim üyesi covid oldu. Geçen hafta içerisinde 5 tane doktor öldü."

Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
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