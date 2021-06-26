Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge
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Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Türkiye'de meydana gelen depremlerle ilgili isabetli tahminleri ile bilinen Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesini sallayan 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili dikkat çeken uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan değerlendirmelerde bulunan Görür, "Deprem DAF'ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge" dedi.

AFAD verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21:28'de büyük bir deprem meydana geldi. 5.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 15.51 kilometre derinliğinde oldu. Deprem Bingöl merkez ve ilçelerinin yanı sıra komşu İller Elazığ, Tunceli ile Muş başta olmak üzere bir çok noktadan da hissedildi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.3 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde olduğunu aktardı. Kandilli'nin verilerine göre, 5.3 büyüklüğündeki deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

GÖRÜR: BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUZ

Doğu ve Güneydoğu'da korkuya neden olan 5.2'lik depremle ilgili Twitter hesabından açıklamaya yapan Prof. Dr. Naci Görür, büyük bir deprem beklediklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF'ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."

Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge
Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Prof. Naci Görür'den korkutan Bingöl depremi değerlendirmesi: Büyük bir deprem bekliyoruz, sıkıntılı bölge
Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Bingöl depremini en şiddetli hisseden Karakoçan'da 3 ev yıkıldı
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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