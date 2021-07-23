Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgını sürecinde verdiği demeçlerle kimileri tarafından sevilen kimileri tarafından da eleştirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından takipçileriyle tartışmaya girmeye devam ediyor. Ceyhan, bu sefer de olarak bir takipçisine yönelik, "Siz kim, fikir öne sürmek kim?" sözlerini kullandı. Ceyhan, açıklamasının devamında aynı takipçisine sinirlenerek, "Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde" dedi. Ceyhan'ın bu açıklaması, diğer takipçilerinin de tepkisini çekti.

Koronavirüs salgını süresinde gerek hastalığın bulaşması, ilerlemesi gerekse de aşılama döneminde hangi aşının daha etkili olduğu konusunda sık sık görüş bildiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabını da aktif kullanması nedeniyle zaman zaman takipçileriyle geriliyor. Ceyhan, bu sefer de bir takipçisiyle aşılar konusunda tartıştı.

TAKİPÇİSİ SORU YÖNELTTİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a bir takipçisi, "Amerika'da ünlü bir haber sunucusu 2 doz mRNA aşısı olmuş. Maskesini devamlı takmış ama ne yazık ki delta varyantına yakalanmış ve çok ağır geçiriyormuş. Şimdi demek oluyor ki mRNA aşıları delta varyantına karşı etkisiz bunun açıklamasını yapabilir misiniz?" diye sordu.

"KONUYU BİLMEDEN FİKİR ÖNE SÜRÜYORSUNUZ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşıyla ilgili olumsuz görüş bildiren takipçisine sinirlenerek, şöyle konuştu::

Tamamen yanlış bir yargı. Yüzde 98 koruyucu ne demek. Aşısız 100 kişi hastalığa yakalanırken, aşılı sadece 2 kişi hastalanıyor. O spikerin hastalanmamasının yolu toplumun en az yüzde 80'inin aşılanmış olması. Konuyu bilmeden fikirler ileri sürerseniz böyle yanlış sonuçlara varırsınız.

"TUVALETİNİN DUVARI SANDI HERHALDE"

İlle de yorum yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar uyanık ya, böyle kibarmış gibi başlayıp, sonra ne mal olduklarını belli ediyorlar. Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim. Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde.

Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde
Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde
Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 23 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 60 kişi vefat etti, 11 bin 94 yeni vaka tespit edildi
Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Vaka sayılarında yaşanan artış Reuters'ın gündemine oturdu
Dünya Türkiye'yi konuşuyor! Vaka sayılarında yaşanan artış Reuters'ın gündemine oturdu
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Demir Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 21:49:53. #1.14#

title