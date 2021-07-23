Prof. Mehmet Ceyhan yine takipçilerinden biriyle gerildi: Sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde

Koronavirüs salgını sürecinde verdiği demeçlerle kimileri tarafından sevilen kimileri tarafından da eleştirilen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından takipçileriyle tartışmaya girmeye devam ediyor. Ceyhan, bu sefer de olarak bir takipçisine yönelik, "Siz kim, fikir öne sürmek kim?" sözlerini kullandı. Ceyhan, açıklamasının devamında aynı takipçisine sinirlenerek, "Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde" dedi. Ceyhan'ın bu açıklaması, diğer takipçilerinin de tepkisini çekti.

Koronavirüs salgını süresinde gerek hastalığın bulaşması, ilerlemesi gerekse de aşılama döneminde hangi aşının daha etkili olduğu konusunda sık sık görüş bildiren Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabını da aktif kullanması nedeniyle zaman zaman takipçileriyle geriliyor. Ceyhan, bu sefer de bir takipçisiyle aşılar konusunda tartıştı.

TAKİPÇİSİ SORU YÖNELTTİ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a bir takipçisi, "Amerika'da ünlü bir haber sunucusu 2 doz mRNA aşısı olmuş. Maskesini devamlı takmış ama ne yazık ki delta varyantına yakalanmış ve çok ağır geçiriyormuş. Şimdi demek oluyor ki mRNA aşıları delta varyantına karşı etkisiz bunun açıklamasını yapabilir misiniz?" diye sordu.

"KONUYU BİLMEDEN FİKİR ÖNE SÜRÜYORSUNUZ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşıyla ilgili olumsuz görüş bildiren takipçisine sinirlenerek, şöyle konuştu::

Tamamen yanlış bir yargı. Yüzde 98 koruyucu ne demek. Aşısız 100 kişi hastalığa yakalanırken, aşılı sadece 2 kişi hastalanıyor. O spikerin hastalanmamasının yolu toplumun en az yüzde 80'inin aşılanmış olması. Konuyu bilmeden fikirler ileri sürerseniz böyle yanlış sonuçlara varırsınız.

"TUVALETİNİN DUVARI SANDI HERHALDE"

İlle de yorum yapmak zorunda değilsiniz. Bunlar uyanık ya, böyle kibarmış gibi başlayıp, sonra ne mal olduklarını belli ediyorlar. Siz kim, aşı konusunda fikir ileri sürmek kim. Benim sayfamı tuvaletinin duvarı sandı herhalde.