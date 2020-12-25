Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu

25.12.2020 21:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:34
Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse yakalanıp iyileşti: Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu

Salgının başında yaptığı aşı çalışmasıyla bilinen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs oldu. Kendi ürettiği antikor kokteyliyle üç günde iyileştiğini belirten Prof. Dr. Ovalı, "5 gün önce koronavirüs oldum, akciğerlerim tutuldu. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının başında yaptığı aşı çalışmasıyla tanınan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Ovalı, akciğerlerine inen virüsü 72 saatte kendi ürettiği aşıyla yok ettiğini söyledi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı'nın kokteyl antikor ilacına ruhsat vermediğini ifade eden Ovalı, "İlaç olarak şu anda dünyada 3 ilaç önemli gelişmeler gösteriyor. Bir de bizim yaptığımız kokteyl antikor var, Bakanlık buna ruhsat vermedi ama ben koronavirüs oldum, 5 gün önce. Akciğerlerim tutuldu, diğer ilaçların etkinliğine inanmıyorum ve reddettim. Kokteyl antikor ile akciğerlerim 72 saatte tertemiz oldu, 5. günde evime döndüm" dedi.

ÜRETİMİ TAMAMLANMIŞ 25 MİLYON DOZ AŞI MEVCUT

Kendi aşı çalışmalarının hayvan deneylerini tamamladığını dile getiren Ovalı, şunları söyledi: Sağlık Bakanlığı'ndan insan çalışması için onay alındı, en kısa zamanda Yeditepe Üniversitesi bünyesinde deneme çalışmalar başlayacak. Fare deneylerinde etkinliği çok yüksek bulmuşlar. Şu an itibari ile üretimi tamamlanmış 25 milyon doz aşı mevcut.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını başladıktan sonra ekibi ile birlikte laboratuvara kapanan ve aşı çalışmalarına başlayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı 23 Nisan tarihinde aşıyı açıklayacağını söylemişti. Bu açıklamanın ardından herkesi umutlandırırken, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Kovid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" demişti.

Daha sonra Dornaz Alfa ilacını bulduklarını açıklayan Ovalı, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dahil olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Haber Yorumları (1)
DEĞİŞİK: Madem bir tedavi yöntemin vardı da bu güne kadar niye açıklamadın. . . . .
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