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Prof. Dr. Zafer Yenal kimdir? Zafer Yenal kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Zafer Yenal uzmanlık alanı nedir?

06.01.2021 17:25 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:28
Prof. Dr. Zafer Yenal kimdir? Zafer Yenal kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Zafer Yenal uzmanlık alanı nedir?

Ülkemizde yer alan başarılı isimlerden biri olan Prof. Dr. Zafer Yenal hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Prof. Dr. Zafer Yenal kimdir? Zafer Yenal kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik. Prof. Dr. Zafer Yenal hayatı ve biyografisi...

Yaptığı çalışmalar ve yazdığı makalelerle sosyoloji bölümü için öne çıkan isimlerden biri olan Prof. Dr. Zafer Yenal hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

PROF. DR. ZAFER YENAL KİMDİR?

Prof. Dr. Zafer Lisansını ODTÜ (1989)'de tamamlamıştır, ardından doktorası için Binghamton University'de bulunmuştur. Yenal Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi olan Zafer Yenal, tüketim sosyolojisi, yemek sosyolojisi, köy çalışmaları, tarihsel sosyoloji konularında uzmanlık yapmıştır. Türkiye'de tarımsal dönüşümler, yemek kültürü ve tüketim sosyolojisi konularında çok sayıda çalışması olan Yenal'ın Bildiğimiz Tarımın Sonu: Küresel İktidar ve Köylülük (Çağlar Keyder'le birlikte, İletişim Yayınları, 2013) ve Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor: Türkiye'de Hayat Tarzı Temsilleri, 1980-2005 (Meltem Ahıska ile birlikte, Osmanlı Bankası Yayınları, 2006) başlıklı kitapları bulunuyor. Prof. Dr. Yenal, New Perspectives on Turkey ve Irish Journal of Sociology dergilerinin yayın kurulunda yer alıyor.

ZAFER YENAL ÇALIŞMALARI VE MAKALELERİ

"Politics of seed: The awakening of a landrace wheat and its prospects," Journal of Peasant Studies, (co-authored with Derya Nizam) January, 2020.

"Entitled Drinking in a Changing World," Summer. Autumn. Winter. Spring.: Staging Life and Death. Edited by Simon Banham, Sarah Hunter, Michael Brady and Renny O'Shea. Manchester University Press, 2019 (co-authored with Biray Kolluoğlu)

"Influencerlardan Öğrendiklerimiz: Parçalanmış Gerçeklik ve Güven Dünyasında Markalama," Harvard Business Review Türkiye. October 2019, pp. 98-102. With Ayşegül Toker.

"Sınırların Gölgesinde Yerelin İmkanlarını Düşünmek," [Thinking about the Promises of the Local under the Shadow of the Borders].Beraber Az Mı Tuz Ekmek Yedik," edited by Armine Avetisyan and İhsan Karayazı, Kars: Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği, 2018

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