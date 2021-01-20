Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den aşı açıklaması: - "Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada veya ikinci aşamanın ilk adımında öncelikli...

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada veya ikinci aşamanın ilk adımında öncelikli aşılanmalı." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Zafer Kurugöl, "Okullar açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada veya ikinci aşamanın ilk adımında öncelikli aşılanmalı." dedi.

Kurugöl, çocukların, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) genellikle hafif veya belirti vermeden atlattığını ifade etti.

Sağlık Bakanlığının iyi yönetimi sayesinde yeni ve ağır vaka sayılarında düşüş gözlendiğini ve bunun sonucu toplumda normalleşme beklentilerinin arttığını dile getiren Kurugöl, "Ancak şimdiye kadar yapılan normalleşme süreçlerinden sonra hastalığın yeniden artışa geçtiğini ve yeni bir dalganın yaşandığını gözlemledik. Bu nedenle, normalleşmeye geçerken mutlaka kademeli olarak geçmeliyiz. Bu süreçte de okulların kademeli olarak açılması çok önemli. Bu salgınla yaşamayı öğrenmeliyiz." dedi.

Çocukların Kovid-19 virüsü taşıyıcısı olduğu yönündeki görüşü çok doğru bulmadığını daha çok ailedeki erişkin bireylerden çocuklara virüsün bulaştığını gözlemlediklerini aktaran Prof. Dr. Kurugöl, şöyle devam etti:

"Okulların 15 Şubat'ta kademeli olarak açılması doğru bir karar olur. Daha önceki normalleşme sürecini izleyen günlerde vaka artışları görülmüş ama artan vaka sayıları, okulların kısmi açık olmasından çok o aylarda yapılan asker uğurlamaları, düğünler, partiler ve insan hareketliliğinin artmasından kaynaklanmıştı. O dönemde gelen çocuk vakalarını incelediğimizde bulaşma kaynağının okul değil aile içi temas olduğunu gözlemledik. Zaten şu anda anaokulu ve kreşlerde eğitimler devam ediyor. Oralardan kaynaklı bir vaka artışı yok."

"Kademeli açılmalı"

Okulların aynı anda başlamasının riskli olabileceğini de aktaran Kurugöl, "Tüm sınıfların aynı anda yüz yüze eğitime başlaması riskli olabilir. Onun yerine gerekli önlemler alınarak okulların kademeli olarak açılması daha doğru olur. Yüz yüze eğitimde en önemli sınıfların anaokulu ve ilkokul birinci sınıf olduğu düşüncesindeyim." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin de risk grubunda olduğuna işaret eden Kurugöl, "Öğretmenlerimiz Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan aşılama programında ikinci aşama grubunda yer alıyorlar. Okullar kademeli olarak açılacaksa, öğretmenlerimiz birinci aşamada veya 2. aşamanın ilk adımında öncelikle aşılanmalı." dedi.

Kademeli eğitim başlarken bölgesel tedbirler de alınabileceğini belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, özellikle online eğitime ulaşmakta güçlük çeken köy okullarında eğitimin hızla kademeli olarak başlayabileceğini aktardı.

Önlemlerin elden bırakılmaması gerektiğini kaydeden Kurugöl, "Sınıflar kalabalık olmamalı. Ders süreleri kısa, teneffüsler uzun olmalı. Temizlik faaliyetleri öğrencilerin okula gittiği servislerden başlamalı. Servislerde ve okul kantinlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalı. Öğrencilere ve görevlilere bu konuda eğitimler verilmeli." şeklinde konuştu.

"Sonraki dönemde çocuklar da uygun aşı ile aşılanmalı"

Prof. Dr. Kurugöl, şu anda çocuklarda henüz yeterli aşı çalışması olmadığını ve henüz dünyanın hiçbir ülkesinde çocuklara Kovid-19 aşısı uygulanmadığını belirtti.

Toplumsal bağışıklığın sağlanması için nüfusun yüzde 85'inin bağışık olması gerektiğine işaret eden Kurugöl, "Bu oranı sağlayabilmek için daha sonraki dönemde, çocuklar için aşı çalışmalarının tamamlanması ve sonucuna göre erişkinlerden sonra çocukların da uygun aşı ile aşılanması gerekir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı