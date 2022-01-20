Prof. Dr. Yılmaz: Testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemeli

İZMİR (DHA) - İZMİR Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Omicron varyantında Covid-19 belirtilerinin özellikle çocuklarda grip ile karıştırılabildiğini belirterek, "Bu dönemde Covid-19'u, diğer çocukluk çağı viral solunum yolu enfeksiyonlarından ayırmak güç. Özellikle çocuklarda burun akıntısı, boğaz ve baş ağrısı, halsizlik, öksürük yakınmaları varsa önemsenmeli ve hekim muayenesine başvurulmalı. Covid-19 testi negatif bile çıksa hasta çocuklar okula gönderilmemeli" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Eğitim Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Dilek Yılmaz, Omicron varyantı ile hızla yayılan Covid-19'un çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı.

"Bu dönemde solunum yolu enfeksiyonu örneğin grip ya da soğuk algınlığı ile Covid-19'u ayırt etmek oldukça zor. Bunun için aileler mutlaka, hasta olan çocuklarını hekime muayene ettirsinler. Hekim uygun görürse mutlaka Covid-19 testlerinin yapılmasını öneriyoruz. Çünkü varyantların klinik seyrine bakarsak, vasıfsız bir solunum üst yolu enfeksiyonuyla klinik olarak oldukça örtüşen bulguları var. Ayırt etmek çok da kolay değil. Bunun için doktor muayenesi ve test oldukça önemli" dedi. Ailelere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Dilek Yılmaz, "Ailelere önerimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına uysunlar. Çocuklarımızın yanına yedek maskeler koyalım. Bol su içmelerini teşvik edelim. Mevsim sebze ve meyvelerini yedirelim. Çocukların uyku düzenini koruyalım. Belki de en güçlü silahımız şu an aşılar. Buradan ailelere sesleniyorum. Aşı hakkı tanımlandıysa çocukların aşılarını ihmal etmesinler."