Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

ERCİYES Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle son aşamaya gelinen yerli Turkovac aşısının raporlama çalışmasında yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı...

ERCİYES Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı (TÜSEB) desteğiyle son aşamaya gelinen yerli Turkovac aşısının raporlama çalışmasında yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim aşımız inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1 ve Faz-2  çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer" dedi.  

TÜSEB ile ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen yerli Covid-19 aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllüye aşı uygulaması, 9 Nisan'da tamamlandı. Raporlama çalışmasının ardından Faz-3 çalışmalarına ise 23 Haziran'da başlandı, çalışmalar  Ankara Şehir Hastanesi'nde sürüyor. Bu kapsamda yerli aşının üretildiği ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi giriş noktalarındaki billboardlara,  'Gönüllü olabilirsiz. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı desteğiyle son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısı Faz-3 insan çalışmasına e-nabiz.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz' afişleri asıldı.

Yerli aşı Turkovac'ın raporlama çalışmasında yer alan ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Bizim aşımız Turkovac inaktif bir aşı. Çin aşısıyla benzer bir aşı ancak, biz yaptığımız Faz-1, Faz-2 çalışmalarında aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük. Çok daha yüksek antikor düzeyine sahip ve yan etkileri de Biontech ile benzer. Aşı olmayan, aşıdan korkan ya da özellikle mRNA aşısının çok fazla yan etkilerinden korkusu olan kişilerin ve Çin aşısını yaptırmak istemeyenler için bizim aşımız çok iyi bir alternatif" diye konuştu.'AŞI YAPTIRMAMIŞ VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDECEĞİZ'Yerli aşının önemine değinen Prof. Dr. Yıldız "Biz önümüzdeki hafta özellikle Kayseri'de yaşayan, aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı davet edeceğiz. Kendi yerli aşımızla, aşılanmalarını tavsiye edeceğiz. Faz-3 çalışmalarımız erken başlasaydı bugün yerli aşımızın çok iyi yerlerde olduğunu söylüyor olacaktık ama maalesef Faz-3'e yeni başlıyoruz. Umarım bütün dünyaya iyi bir alternatif olacak aşımız elimizde olur. Biz Kayseri' de aşının sahibi üniversite olarak var gücümüzle vatandaşları aşı olmaları için buraya davet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor
Endişe veren çalışma: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor
Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane
Vakalar arttı, gözler aşı olmayan 22 milyon insanda! İşte en çok sığındıkları 10 bahane
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Tanju Özcan İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Emrah Buse Varol Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Eda Erdem Hakan Reçber Rıza Çalımbay Roger Schmidt Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Yıldız: Yerli aşımızın Sinovac'tan çok daha etkili olduğunu gördük - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 13:29:40. #1.15#

title