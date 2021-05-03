Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

KARABÜK - Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karabük Üniversitesi'nin kurucu Rektörü Prof.Dr. Burhanettin Uysal tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili olarak görev yapan Uysal için kentte gıyabi cenaze töreni düzenlendi. KBÜ Camii'nde okunan Kuran-ı Kerim'in ardından ikindi namazına müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından Uysal için saf tutan cemaate gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

Cenaze törenine akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı
Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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