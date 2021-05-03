Son dakika! Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika habere göre Prof. Dr. Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti 26. Dönem Karabük Milletvekili Prof. Dr. Burhanettin Uysal için Karabük'te gıyabi cenaze namazı kılındı.