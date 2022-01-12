TURKOVAC'IN Faz-3 sonuçları - Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver (2)
AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in konuşması ANKARA - Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in katılımıyla Hacettepe Üniversitesi'nde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.
Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in konuşması ANKARA - Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in katılımıyla Hacettepe Üniversitesi'nde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi. (4)