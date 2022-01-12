TURKOVAC'IN Faz-3 sonuçları - Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver (2) - Haberler
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TURKOVAC'IN Faz-3 sonuçları - Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver (2)

AA / Osman Baytürk - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in konuşması ANKARA - Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in katılımıyla Hacettepe Üniversitesi'nde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in konuşması ANKARA - Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver'in katılımıyla Hacettepe Üniversitesi'nde TURKOVAC aşısının Faz-3 çalışmaları sonucuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi. (4)

TURKOVAC'IN Faz-3 sonuçları - Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver (2)

TURKOVAC'IN Faz-3 sonuçları - Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver (2)

TURKOVAC'IN Faz-3 sonuçları - Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver (2)

Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin

Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin

AA / Osman Baytürk - Son Dakika Haberleri

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