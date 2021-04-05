Prof. Dr. Ünal: "Önünüze gelen ilk aşıyı olun"
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Prof. Dr. Ünal: "Önünüze gelen ilk aşıyı olun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Prof. Dr. Ünal: 'Önünüze gelen ilk aşıyı olun'

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları sürüyor.

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Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları sürüyor. Salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yaparak Prof. Dr. Necmettin Ünal Türkiye'de bulunan Sinovac ve Biontech aşılarını işaret ederek "Önünüze gelen ilk aşıyı olun" dedi.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı'nın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programına canlı bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

"Acil olarak 60 milyon kişi aşılanmalı"

Prof. Dr. Necmettin Ünal Çin menşeili Sinovac ve Almanya-ABD ortaklığında geliştirilen Biontech aşısı ile ilgili konuştu. Ülkemizde toplamda yaklaşık 15 milyon kişilik aşı olduğunu söyleyen Ünal, acil olarak 60 milyon kişinin aşılanması gerektiğini vurgulayarak "Önünüze gelen ilk aşıyı olun" dedi.

Ayrıca iki aşının da önemli bir yan etkisi olmadığının altını çizen Ünal, aşılar arasındaki fark için ise, Biontech'in ilk dozunun, Çin aşısına oranla daha etkili olduğunu belirtti. Çin aşısı için ikinci dozun mutlaka olunması gerektiği, ikinci dozdan 28 gün sonra etkisinin görüldüğü ve etkinliğin yüzde 90'ın üzerinde olduğunu açıklayan Prof. Dr. Necmettin Ünal kendisinin Biontech, eşinin ve kızının ise Çin aşısı olduğunu söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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