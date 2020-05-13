Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
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Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım

Prof. Dr. Necmettin Ünal, katıldığı canlı yayında, alışveriş merkezlerinde oluşan kalabalığa isyan etti. Bir buçuk aydır vatandaşları topluluk olan yerlere gitmemeleri konusunda uyardıklarını söyleyen Necmettin Ünal, "İstifa edelim, programlara çıkmayalım. Bazen biz boşuna mı konuşuyoruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
13.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 22:05

Türkiye koronavirüsle mücadele kontrollü sosyal hayat dönemine geçti. Bu kapsamda, 11 Mayıs itibariyle berberler, kuaförler, güzellik merkezleri ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı. Koronavirüs sürecinde uzun süredir evden dışarı çıkmayan vatandaşlar, kontrollü sosyal hayata geçilmesi ile birlikte AVM'lere adeta akın etti. Alışveriş merkezleri önünde oluşan kalabalıklar Bilim Kurulu üyeleri başta olmak üzere programlara çıkıp vatandaşları uyaran profesörleri de tedirgin etti.

"BAZEN BİZ BOŞUNA MI KONUŞUYORUZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzman Prof. Dr. Dr. Necmettin Ünal, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın konuğu oldu. Ünal, Hakan'ın kendisine AVM'lerin açıldığı ilk gün oluşan kuyrukları hatırlatması üzerine isyan etti. Ünal, "Siz de ben de istifa edelim, programlara artık çıkmayalım. 1 buçuk aydır topluluk olan yerlere gitmeyin ve AVM'lerin oluşturacağı risklerden bahsediyoruz. İlk gün açıldığı zaman 1 milyon 400 milyon kişi buralara gidiyor. Sinema yok, yiyecek yok, dükkanların çoğu kapalı... Ona rağmen 1 milyon kişi neden gitti oraya. Ben inanın anlayamıyorum ve bazen biz boşuna mı konuşuyoruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AVM'LERİ BİR GÜNDE 1 MİLYON 226 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, dün RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası programında, yeniden açılan AVM'lerle ilgili verileri paylaşmıştı.

Hüseyin Altaş, "Normal zamanda Türkiye'de bir günde AVM'lere giren kişi sayısı 6.5 milyon iken pazartesi 1 milyon 226 bin giriş oldu. Basında yansıyan bize ait olmayan kuyruklar bize yansıtılarak ifade edildi. Beylikdüzü'ndeki AVM'nin yanında bulunan ATM'lerle ilgili kuyruk, AVM girişi gibi gösterildi" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 143 bin 114 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 952 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 998 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 101 bin 715 hasta iyileşerek taburcu edildi.

Prof. Dr. Necmettin Ünal, AVM'lerde oluşan kalabalığa isyan etti: İstifa edelim, programlara çıkmayalım
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