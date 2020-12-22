Prof. Dr. Ulutaş'a dekanlık görevi
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Prof. Dr. Ulutaş'a dekanlık görevi

22.12.2020 17:32 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:37
Prof. Dr. Ulutaş'a dekanlık görevi

Vanlı akademisyen Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine dekan olarak atandı.

Vanlı akademisyen Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, Bitlis Eren Üniversitesi İslami İlimler Fakültesine dekan olarak atandı.

Van'ın yetiştirdiği başarılı akademisyen Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım tarafından aynı üniversitenin İslami İlimler Fakültesine dekan olarak atandı. 10 yıllık öğretmenlik mesleğinin ardından 2009 yılında Muş Alparslan Üniversitesine geçen Ulutaş, daha önce dekan yardımcılığı, eğitim komisyonu üyeliği, kültür sanat sorumlusu, fakülte yönetim kurulu üyeliği ve bölüm başkanlığı gibi idari görevler yaptı.

Bosna Hersek Mostar Cemal Biyediç ve Sudan Uluslararası Afrika Üniversitesi gibi çeşitli yabancı üniversitelerde de görev yapan Ulutaş, çeşitli projeler kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya ve Bulgaristan'daki üniversitelerde de eğitim faaliyetleri yürüttü. Çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde şair ve yazar kimliğiyle tanınan Ulutaş, akademik çalışmalarıyla da büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyor. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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