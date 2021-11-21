Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek - Haberler
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Prof. Dr. Uğur Şahin: Koronavirüs aşısını da grip aşısı gibi yılda bir kez yaptırmak gerekecek

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

BioNTech aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild am Sonntag'a koronavirüs aşılarıyla ilgili olarak çok önemli açıklamalarda bulundu. Korona aşısının grip aşısı gibi yılda bir kez yapılmasının gerekli olacağını belirten Şahin, ayrıca herkese tazeleme aşısı yaptırmayı tavsiye etti.

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, bundan böyle koronavirüs salgınına karşı yılda bir kez aşılanmanın gerekli korumayı sağlayabileceğini ifade etti. Şahin, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, bugünlerde başlanan üçüncü aşıların koronavirüse karşı azalmakta olan koruyuculuğu yeniden yükselteceğini ve bu korumanın, daha önce yapılan çift aşıdan daha uzun süre etkili olmasını beklediğini belirtti. Şahin koronavirüs aşısının önümüzdeki dönemde, grip aşısında olduğu gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli olabileceğini dile getirdi.

"DÖRDÜNCÜ AYDAN İTİBAREN ETKİ AZALIYOR"

Kendi şirketi BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının koruyuculuğunun, aşı vurulduktan dört ay sonra azalmaya başladığını vurgulayan Uğur Şahin buna rağmen, kısa süre önce açıklanan klinik araştırmaların sonuçlarına göre aşının, hastalığı ağır bir biçimde geçirmeye karşı dokuz aya kadar önleyici olduğunu ifade etti.

TAZELEME AŞISI TAVSİYESİNDE BULUNDU

Prof. Şahin röportajında, tazeleme aşılarının yapılmasını da tavsiye ederek, "Booster (tazeleme) aşısı hem aşılanan kişiyi hastalıktan çok iyi korur, hem de yeni bulaş zincirleri oluşmasını engeller" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)
Omurilik Sarmsağı :her yıl aşı yaptırmayana Toplu Ulaşım, AVM, Sinema, Tiyatro, Opera, Bale, ...vs yasak olsun.
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atilla iskender:Tabi işimiz gücümüz yok habire aşı olalım. Sizde servetinize servet katın.
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