Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti
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Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

24.09.2020 01:35 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:38
Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Akdeniz Üniversitesi kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde kanser tedavisi gören Karpuzoğlu, 82 yaşında yaşama veda etti.

Prof. Dr. Karpuzoğlu'nun ölüm haberini, eski Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'de ilk organ ve doku nakli uygulamalarının öncülerinden olan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de Akdeniz Üniversitesindeki Organ Nakli bölümünün de kurucusu olmuş ve ilk organ naklini gerçekleştiren isim olmuştu.

Akdeniz Üniversitesinde halen Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ismini taşıyan Organ Nakli Enstitüsü bulunuyor.

Karpuzoğlu'nun vefat haberi üzerine tıp camiasından da çok sayıda isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getiren paylaşımlar yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

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