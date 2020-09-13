Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor
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Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs salgınında İstanbul için önemli uyarılarda bulundu. Eylül içinde bir dalga daha beklediklerini dile getiren Tükek, "İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık" dedi.

13.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:33

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüs salgınında Eylül ayında büyük bir dalga daha beklediklerini belirterek, İstanbul için durumun daha vahim olabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Tufan Tükek, Hürriyet yazarı Fulya Soybaş'a konuştu. Koronavirüs vakalarının son dönemde tırmanışa geçtiğini dile getiren Tükek,"Günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum" dedi.

"YURTLAR DOLARSA BULAŞ İHTİMALİ ARTACAK"

Vaka sayılarının her geçen gün arttığını ve 2000'lere yaklaştığını dile getiren Tükek, "PCR testlerinin duyarlılığının yüksek olmadığını, yanlış çıkabildiğini de hesaba katarsak günlük vaka sayılarının en az teşhis konulan vakalardan 3-4 katı fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi köylerden, yazlık yerlerden dönüşler başladı, okullar da açılacak! Uzaktan eğitimin yapılmadığı üniversiteler var. Binlerce öğrenci yer değiştirecek. Onların barınma sorunları olacak. Yurtlar dolarsa bulaş ihtimali artacak. Bu iş maalesef zincirleme" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek

"BÜYÜK DALGA YAKLAŞIYOR"

Salgında eylül içinde bir dalga daha beklediklerini açıklayan Tükek, "Artık bir şey yapmak lazım" diyerek vatandaşları yasak ve kısıtlamalara harfiyen uymaya davet etti. Tükek, "Hele ki İstanbul için durum daha vahim olabilir. Büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun" diye konuştu.

"KURALIMIZ 'HAREKETLİLİĞİ EN AZA İNDİRMEK' OLMALI"

"Evde otur, burnunu dışarı çıkarma" gibi bir yaklaşımdan ziyade "Kendini kolla, önlem al" zihniyetinin hakim olması gerektiğine inanan Tükek, "Topyekün bir seferberlik olması lazım. Kalabalık aktiviteler mümkün mertebe yapılmamalı. Kuralımız hep 'hareketliliği en aza indirmek' olmalı. Çok uzadı elbette farkındayız ama aşı bulunana kadar kendimizi korumanın tek yolu önlem almak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor
Haber Yorumları (9)
MEHMET KARABULUT: AVM’ler zaten corena yuvası resmen millet maske takmıyor mesafe yok çalışanlar yorgun bitkin şekilde
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KORONA MAHVETTİN: ölen ölür kalan sağlar bizimdir uygulamasına geçildi desenize. . . allah korusun hepimiziiiii
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KORKMİYURUUUUM: korkunun ecele faydası yok ölümden öte köy yok ama mahşer var
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