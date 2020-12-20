Tevfik Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili tedirgin eden sözler: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez
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Tevfik Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili tedirgin eden sözler: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

20.12.2020 19:04 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:12
Tevfik Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili tedirgin eden sözler: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, İngiltere'de saptanan ve yüzde 70 daha hızlı bulaştığı tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YENİ BİR KÜRESEL DALGALANMAYA NEDEN OLABİLİR"

İngiltere'den bildirilen B.1.1.7 virüsünün, 2021'de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabileceğini belirten Özlü, "Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili uyarı: Umarım kötü senaryo gerçekleşmez

"DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama, dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkarlık yapmamamız gereken günlerdeyiz."

ŞU ANA KADAR 4 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Bölgesel Ofisi'nden yapılan açıklamada yeni türün şu ana kadar İngiltere dışında Danimarka, Hollanda ve Avustralya'da görüldüğüne dikkat çekildi. Açıklamada, Avrupa ülkelerinin mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla tedbirleri sıkılaştırması gerektiğine dikkat çekildi.

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