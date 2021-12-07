İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof.Dr. Teoman Duralı, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi bilim adamı Prof. Dr. Teoman Duralı, 74 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören ve Kasım ayında 2 kez ameliyat geçiren Duralı, İstanbul'daki evinde hayata gözlerini yumdu. Duralı'nın cenaze namazı Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, merhumun oğlu Deniz Duralı, merhumun kızı Elif Duralı Çağlayan, belediye başkanları, öğrencileri ve ailesi katıldı.

Teoman Duralı'nın son dönemlerde yetişen en büyük felsefeci olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş "Teoman Duralı hocamız son dönemlerde Türkiye'nin yetiştirdiği ender büyük felsefecilerden birisiydi. Batı medeniyetiyle bizim medeniyetimizi mukayesesini yaparak ayakları yere son derece sağlam basan ufku geniş çok sayıda hocamızın yetişmesine vesile oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Burhan Köroğlu ise, "Kendisiyle aynı dönemde hocalık yapma görevine nail oldum. Son dönemde çok yakın bir ilişkimiz vardı. Hocamız bir taraftan ağır bir hastalıkla mücadele ederken diğer taraftan da büyün akademik görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalıştı. Hikmetli bir entelektüel olarak hem Türkiye'ye hem İslam dünyasına hem üniversiteye çok büyük katkıları oldu. Türkiye çok büyük bir değer kaybetti" dedi.

"Teoman Duralı Felsefe Vakfının kurulmasını tüm devlet yetkililerinden arzu ediyorum" diyen Teoman Duralı öğrencilerinden Veysel Bircan, " Hocamız bilgisiyle birikimiyle irfanıyla toplumun bütün bireylerine örnek olabilecek nitelikte ve özellikte bir insandı. İnsanı yücelten bir kişiliği ve yapısı vardı. Zonguldak'ta hocamızın adını taşıyan Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi adında bir okulumuz var. Bu okulda 250 tane öğrenci eğitim görüyor. Bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Hocamızın fikir ve düşüncelerini gelecek kuşaklara taşımak adına Teoman Duralı Felsefe Vakfının kurulmasını tüm devlet yetkililerinden arzu ediyorum" dedi.

Öte yandan, kılınan cenaze namazının ardından Duralı'nın naaşı Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. - İSTANBUL