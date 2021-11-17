Prof. Şerif Barış'tan "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna yanıt: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez

İSTANBUL (Haberler.com) - Saat 15.40'da Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve çevresinde de panik yarattı. İlk depremden dakikalar sonra ise yine aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı yaşandı.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5.0 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi.

"BURSA'DAKİ BİR DEPREM İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLABİLİR"

Art arda yaşanan depremler özellikle sosyal medya üzerinde de vatandaşları paniğe sevk ederken, CNN Türk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Mutlaka İstanbul'un altında depremin olması gerekmiyor. Bursa'daki bir deprem de İstanbul'da da etkili olabilir. Kaçınılmaz bir gerçek karşısında hazırlıklı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK ARTÇILAR SÜREBİLİR, İSTANBUL'U TETİKLEMEZ"

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Şerif Barış da CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin deprem üssü olduğunu hatırlatan bir sarsıntı. Biz hep aynı şeyleri söylüyoruz... Orta büyüklükte bu depremlerin olması normal. Fayın daha büyük bir deprem üretecek potansiyeli yok. Bu tür depremlerle insanların çok fazla tedirgin olmadan güvenli bir şekilde tahliye edilmeleri lazım. Bizim deprem öncesinde ev ve iş yerlerinde deprem öncesi ve sonrasında yapılacakları anlatmamız lazım. Bana göre bu normal bir deprem. Küçük artçılar sürebilir, İstanbul'u tetiklemez." ifadelerine yer verdi.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

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