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PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY DÜZCE DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY DÜZCE DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ (2)

Yalın Onat ERGÖR/İSTANBUL DHADeprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün Düzce'de 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL (DHA) - Yalın Onat ERGÖR/İSTANBUL DHA

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün Düzce'de 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, "Son depremin İstanbul ve

Düzce'de bir depremi tetiklemesi riski gömüyorum" dedi.

"BUGÜNKÜ DEPREM HERKESİ KORKUTTU"

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy yaptığı değerlendirmede, "12 Kasım Düzce depreminden sonra bugün Düzce'de hissedilen bir deprem herkesi korkuttu. O faya baktığımız zaman Düzce'deki doğuya devam eden fay üzerinde. 1999 Körfez depremi ile Düzce depremini birbirine bağlayan Karadere fayı kırılarak Eftali Gölü'nden Düzce fayına stres yüklemişti, ardından hemen Düzce Depremi olmuştu. Bu son olan deprem, 1999'da kırılan Karadere fayı ile Düzce'deki boşlukta olan bir deprem. Bugünkü 5'lik deprem, bu anlamda Düzce'de bir depremi tetiklemesi mümkün değil. Düzce Depremi 12 Kasım'da çok yoğun şekilde enerjisini atarak oluşmuştu. O yüzden o fay şu an stres yüklü değil" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA RİSK OLUŞTURACAK BİR FAY DEĞİL"

Üşümezsoy "Bugunkü deprem Herkesin aklına 'İstanbul'da deprem yapar mı?' sorusunu getirdi. Marmara Deniz'inde kırılmayan yegane fay Silivri'nin doğusundan başlayıp, Kumburgaz Çukuru'na giden faydır. Bugünkü depremse 20 kilometre derinlikte olmuş bir deprem. Düzce'de herhangi bir risk görmüyorum. İstanbul'da da risk oluşturacak bir fay değilö dedi.

" >Deprem
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