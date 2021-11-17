PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY DÜZCE DEPREMİNİ DEĞERLENDİRDİ (2)

İSTANBUL (DHA) - Yalın Onat ERGÖR/İSTANBUL DHA

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bugün Düzce'de 5,0 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, "Son depremin İstanbul ve

"BUGÜNKÜ DEPREM HERKESİ KORKUTTU"

"İSTANBUL'DA RİSK OLUŞTURACAK BİR FAY DEĞİL"

Üşümezsoy "Bugunkü deprem Herkesin aklına 'İstanbul'da deprem yapar mı?' sorusunu getirdi. Marmara Deniz'inde kırılmayan yegane fay Silivri'nin doğusundan başlayıp, Kumburgaz Çukuru'na giden faydır. Bugünkü depremse 20 kilometre derinlikte olmuş bir deprem. Düzce'de herhangi bir risk görmüyorum. İstanbul'da da risk oluşturacak bir fay değilö dedi.

Türkiye olası İstanbul depremine hazırlıklı mı? #deprem — Haberler (@Haberler) November 17, 2021

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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