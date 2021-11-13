Prof. Dr. Recep Akdağ'dan Vali Özkan'a Nezaket Ziyareti

KONYA (Habermetre) - Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen 58, 59, 60, 61 ve 65. Hükümet Sağlık Bakanı, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti.

Vali Özkan ve Sayın Akdağ, Şehrimiz ve Kamu Hizmetleri hakkında istişarelerde bulundular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet