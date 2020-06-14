Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
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Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, son 2 günde artan günlük vaka sayılarıyla ilgili olarak uyarılarda bulundu. Özlü, "Vaka sayılarındaki artış sürerse tedbirler döner. Geçmiştekilerle aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır" şeklinde konuştu.

14.06.2020 11:07 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:31

Bir hafta önce 700'lere kadar inen ancak son 2 günde büyük artış görülen koronavirüs günlük vaka sayıları, uzman isimleri endişelendiriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Bu dinamik bir süreç, 'salgın geçti gitti' diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır" dedi.

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesini etkin bir şekilde sürdürse de son 2 günde gelen raporlar endişelendirdi. Bir hafta öncesinde 700'lere kadar inen günlük vaka sayısı son 2 günde binin üzerine çıktı. Salgının seyrini değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü ise artışın devam etmesi durumunda tedbirlerin döneceğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Artış sürerse tedbirler döner
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü

"SALGIN HALEN İNİŞTE"

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Günlük vaka sayıları, bir salgının tek başına iyi ya da kötü gittiğini göstermez. Diğer kriterlere de bakmak lazım. Şu anda test sayıları salgının ilk dönemi gibi değil. Test sayısında ciddi oranda artış var ama vakalar binli sayılarda devam ediyor. Pozitiflik oranı da artan test sayısına göre azaldı. Yani salgın şu anda halen inişte" şeklinde konuştu.

"ARTIŞ SÜRERSE TEDBİRLER DÖNER"

Özlü, şu şekilde devam etti: "Biz buna 'vaka havuzu' diyoruz. Şimdi dikkat ederseniz iyileşen hasta sayıları artıyor ve havuz giderek boşalıyor. Hastaneye yatanların oranı bir ara yüzde 23'tü, şimdi ise 2.31'e düştü. Ne zaman korkarız? Günlük vaka sayısı sürekli artıyor, pozitif oranı giderek yükseliyorsa, hastanede yatış arttıysa, ağır hasta sayısı yükselişteyse o zaman salgında tekrar başlangıca dönüyoruz anlamına gelir. Bu dinamik bir süreç, 'salgın geçti gitti' diye bir şey yok. Eğer artış korkulan şekilde olursa, aynı olmasa da farklı tedbirler alınacaktır."

Prof. Dr. Özlü önlemleri azaltanları açık açık uyardı: Vaka artışı sürerse tedbirler döner
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