PROF. DR. ORHAN ŞEN: BU SENE SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PROF. DR. ORHAN ŞEN: BU SENE SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

SON günlerde İstanbul ve Bursa'da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 'Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı.

23.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:03

SON günlerde İstanbul ve Bursa'da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 'Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs, haziran ayı bunların da mevsimi. Bu sene bunları görmeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul ve Bursa'da etkili olan ani yağışlar sebebiyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Can kayıplarının da yaşandığı selin ardından meteoroloji mühendisleri 'süper hücre' yağışlarına dikkat çekti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarının pilotların içine girmek istemeyeceği kadar riskli olduğunu belirterek, 'Süper hücre aslında Kümülonimbus bulutu dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona 'süper hücre' deniliyor. Bu genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur. Düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Karıştırır ortalığı. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. Bu bulutlar ufak bulutlar olmaz. Pilotların 'Charlie Brown' dedikleri bulutlar meydana gelir. Bunların kalınlıkları 10-12 kilometre civarındadır yükseklikleri. İçerisinde sürekli bir hava hareketi vardır. Bunların birçoğunda da dolu meydana gelir. Bu bulutların içerisinde pilotlar girmek istemezler" dedi.

YILDIRIMDAN KORUNMAK İÇİN 30 KURALINA DİKKAT

Süper hücrelerin yıldırım riskinin de fazla olduğunu bu yüzden 30 kuralına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Şen, 'Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs Haziran ayı bunların da mevsimi. Bu bulutların altında çok kuvvetli yağışlar meydana gelir. Yağış başlamadan önce kuvvetli bir rüzgarla karşılaşırsınız. Bu yağışların içerisinde dolu ve yıldırım da vardır. Yıldırımlardan korunmak gerekir. Pencereden uzak evin içerisinde kalmak gerekir. Işığı gördükten sonra 30'a kadar sayılır. Eğer 30 saniye içerisinde gök gürültüsü geliyorsa tehlikeli bir yerdesinizdir demektir. 30 saniyeden uzun bir sürede geliyorsa sizden uzak demektir. Bulunduğunuz yerde 30 dakika boyunca da gök gürültüsü olmazsa korunduğunuz yerden çıkabilirsiniz. Ağaç altında bulunmayacaksınız. Denizdeyseniz çıkacaksınız. Bisiklete binilmez, koşulmaz uyarısında bulundu.

"BU SENE SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Prof. Dr. Şen, şöyle devam etti:

"Yeryüzü sıcaktı. Bunun üzerine yukarı seviyelerde soğuk hava geldi. Soğuk hava ile sıcak hava yer değiştirmek istedi. Bu yüzden bu bulutlar meydana geldi. İki gün daha devam eder bunlar. Bugün özellikle Marmara'nın Güneyi, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kocaeli'nde bu risk hala var. İstanbul'da bu risk azaldı ama halen devam ediyor. Bu haftaki hücrelerin bir özelliği de olduğu yerde gelişiyordu. Bu yüzden de olduğu yerde çok fazla durma ihtimali artıyor. Bütün suyunu oraya bırakıyor. Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz. Çarşamba'dan sonra havalar ısınıyor. Sıcaklıklar yükselecek. Daha sonrasında bu tür olayları göreceğiz. Bu sene çok yüksek sıcaklar olmayacak. Normal bir yaz yaşanacak. 2020 yılında en sıcak Nisan ayını yaşadık. 1-2 derecelik sıcaklık artışı bu bulutların olma şansını artıyor."

"KESİNLİKLE BİLİME İNANMAK LAZIM"

Öte yandan vatandaşların bu yağışlara hazırlıksız yakalanmamaları için ilgili kurumları takip etmeleri ve resmi olmayan kurumlara inanmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, 'Kesinlikle bilime inanmak lazım. Sağda solda bahçesine meteoroloji aleti koyup oradan hava tahmini yapanlar var. Sakın onlara inanmayın. Biz o zaman neden radarla uğraşıyoruz. Sosyal medyada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü (MGM) takip etsinler. Eğer MGM dediyse bu muhakkak olacaktır. Ancak Beşiktaş'a olmaz da Levent'e olur. Yine de olacaktır" dedi.

PROF. DR. ORHAN ŞEN: BU SENE SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Marketten tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti Haber
Marketten tartı almaya giden Bakan Albayrak, gördüğü manzaraya isyan etti
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık...
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı Haber
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
1 Haziran'da hizmete tekrar başlayan hamamlarda sıkı tedbirler alınıyor
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Köylü kadınlar ormanların içine kurdukları çadırla patron oldu
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında 'Dayı' kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Erzurum'daki rekor uyuşturucu davasında "Dayı" kod adlı baron ve adamlarına 225 yıl ceza verildi
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, aşı çalışmaları için ihtiyaç duyulan en az süreyi söyledi
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
İstanbul'da gece boşaltılan 3 bina, sabah tekrar korkuya neden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Berat Albayrak Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Hülya Avşar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Karar Otomobil
Şu an buradasınız: PROF. DR. ORHAN ŞEN: BU SENE SÜPER HÜCRE YAĞIŞLARINI GÖRMEYE DEVAM EDECEĞİZ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 12:22:19. #1.15#
title