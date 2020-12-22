Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı
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Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

22.12.2020 10:14 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:19
Prof. Dr. Ömer Çomaklı'dan Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü mesajı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sarıkamış, bembeyaz bir coğrafyanın ortasında karlara bata çıka uzayan bir meçhulün sonunda kara saplanan bir savaşın adıdır. Sarıkamış, simsiyah bir zemherinin koynunda buz tutmuş bir nabızdır atmaya utanan.

22 Aralık 1914 acı bir gün olarak yazılır Sarıkamış'ın buz tutmuş zirvesine. Aynı anda son nefesini alır 60 Bin asker ama bu son nefes donup kalır dudaklarının ucunda. Aradan yüzyıldan fazla zaman geçer ama o gün alınan son nefes bugün her Türk insanının ciğerine işler. Unutmaz bu topraklar için toprağa, kara düşmüş atasını. Bugün saygı, minnet ve rahmetle andığımız Sarıkamış şehitlerimizin ruhları şad, mekanları Cennet olsun" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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