Prof. Dr. Naci Görür kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Depremden konusunda uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, yakında yaşanabilecek depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekiyor. Peki, Naci Görür kimdir? Naci Görür kaç yaşında, mesleği ne, aslen nereli? Tüm detaylar haberimizde...

Depremler konusunda bazı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür merak konusu oldu. Peki Prof. Dr. Naci Görürkimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

PROF. DR. NACİ GÖRÜR KİMDİR?

Prof. Dr. Naci Görür 1947, Elazığ, Türkiye doğumlu Yer Bilimci, Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzmandır.

Prof. Dr. Naci Görür doğum tarihi : 1947

Prof. Dr. Naci Görür kaç yaşında : 73 yaşında

Prof. Dr. Naci Görür nereli : Elazığ

Prof. Dr. Naci Görür mesleği ne : Yer Bilimci, Deniz Jeolojisi

PROF. DR. NACİ GÖRÜR HAYATI VE HAKKINDA BİLGİLER

Profesör Dr. Naci Görür 1947 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1966 yılında İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Maden Fakültesi'ni kazanan Profesör Dr. Naci Görür, lisansını İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile tamamladı. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Y.Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ'de asistan olarak çalıştı.

1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere'ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial College, Royal School of Mines'da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı.

Profesör Dr. Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983'de doçent, 1989'da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi'nde dekanlık görevini üstlendi. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olanNaci Görür, Türkiye'nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı.Marmara Depremi sonrası en nitelikli araştırmaları yaptı

1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi'nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösteren Profesör Dr. Naci Görür, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.

NACİ GÖRÜR EĞİTİMİ

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi

London University (Doktora)

NACİ GÖRÜR ALDIĞI ÖDÜLLER

TÜBİTAK teşvik ödülü

NATO bilim ödülü