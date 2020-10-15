Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici
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Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici

15.10.2020 19:41 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:46
Prof. Dr. Naci Görür, 3.2'lik İstanbul depremini yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Avcılar'da meydana gelen 3.2 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre; İstanbul'un Avcılar ilçesinde saat 16.55'te 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 4.8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

"RAHATSIZ EDİCİ"

Depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Arkadaşlar, bugün Marmara'da meydana gelen 3.2'lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara'da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki depremi yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'daki depremi yorumladı: Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler rahatsız edici
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