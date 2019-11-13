Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

13.11.2019 14:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:57

Anayasa Hukuku Profesörü ve eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal (90), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Soysal için Zincirlikuyu Camisi'nde öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı polis korteji eşliğinde getirilen Soysal'ın cenazesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Mesut Yılmaz, eski Başbakan Yardımcılarından Murat Karayalçın, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, CHP'li Muharrem İnce, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gazeteciler Fikret Bila, Hasan Cemal, Sedat Ergin ile yeğeni Büyükelçi Engin Soysal ve kızları Funda ve Defne Soysal da katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi.

Cenazeye katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Soysal'ın vefatının Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün yaşamı adalet, insan hakları mücadelesiyle geçti. Türkiye'nin sağlık ve güzel bir anayasaya sahip olması için mücadele etti. Hapise atıldı. Uzun süre hapiste kaldı. Hapislik hayatını da üç aşağı beş yukarı hepimiz biliyoruz. Şöyle bir paradoksla hep karşı karşıya kaldık. Bu ülke için çalışanlar bu ülke için, adalet için mücadele edenler bir şekliyle ağır bir bedel ödüyorlar. O bedel ödeyenlerden birisi de rahmetli Mümtaz Soysal'dı. Mütevazı bir hayatı vardı. Görkemli saraylarda, görkemli evlerde, görkemli yerlerde oturmadı. Mütevazı kendi halinde oturan, yazan, çizen bir insandı. Aynı zamanda binlerce öğrenci yetiştirdi. Bir akademisyenin en büyük temel gurur kaynağı yetiştirdiği öğrencilerdir. Onlar bugün Türkiye'nin bütün coğrafyasında hatta dünya coğrafyasında hizmet veriyorlar. Kendisini saygı ve hürmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin."

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz da, Soysal ile siyaset ve üniversite de beraber olduklarını kaydederek, "Benim hocamdı aynı zamanda. Kendisini çok takdir ederdim. Kaybından dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum." dedi.

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ise, Mümtaz Soysal'ı hem akademik hayatta hem de devlet hayatında yakından tanıdığını söyleyerek, "Tecrübelerinden istifade ettiğim bir akademisyen, bilim adamı ve devlet adamıydı. Selefim olarak da Dışişleri bakanımızdı. Bir çok şahsi sohbetimiz olmuştur. Çok nazik, beyefendi örnek alınacak bir söz ustası aynı zamanda. Bütün o görüşmelerden çok istifade ettim. Ülkemiz, milletimiz için bir kayıptır. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine de taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Soysal'ın kızı Defne Soysal da, göz yaşlarını tutamayarak, "Çok şey hissediyorum ama… Türkiye'nin, hak hukuk mücadelesi veren herkesin, bütün öğrencileri, gazetecilerin, sendikacıların… hepimizin başı sağolsun." diye konuştu.

Prof. Dr. Soysal'ın cenazesi polis korteji ve alkışlar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Cenaze daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Prof. Dr. Mümtaz Soysal

Anayasa hukuku alanında Türkiye'nin en önemli isimlerinden olan Soysal, 1929 yılında Zonguldak'ta doğdu.

Soysal, Galatasaray Lisesinin ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde uzun yıllar Anayasa Hukuku profesörü olarak görev yapan Soysal, Akdeniz Toplumsal Araştırma Konseyi Başkanlığı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı, Uluslararası Af Örgütünün Yürütme Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı, toplumlar arası görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafına anayasa danışmanlığı yaptı.

Dönemin Ankara Sıkıyönetim Komutanlığınca 1971'de gözaltına alınıp tutuklanan Soysal, çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.

Sosyal Demokrat Halkçı Partisinden Ankara Milletvekili seçilen Soysal, bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürdü.

Kaynak: AA