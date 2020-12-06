Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz

06.12.2020 18:26 | Son Güncelleme: 06.12.2020 18:46

Katıldığı bir programda koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrini değerlendiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 14 günlük bir tam kapanmanın yeterli olmayacağını belirterek, 28 günlük bir kapanma uygulanması gerektiğini ifade etti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Tam kapanma 28 gün olmalı, 14 gün işe yaramaz. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Sonradan alınan önlemler işe yaramadı" dedi.

"ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ALINMADI"

FOX TV'de koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul'da vaka biraz düştü ama fark etmiyor. İstanbul'dan her yere seyahat var. Bir yerde azalırken başka şehirde artıyor. Nisan, mayıs aylarında. Alınması gereken önlemler alınmadı" ifadelerini kullandı.

"14 GÜN İŞE YARAMAZ, 28 GÜN TAM KAPANMA ŞART"

Ceyhan, "İl Hıfzıssıha kurullarının alacağı önlemlerin anlamı kalmadı, çünkü bütün ülkeye yayıldı. Seyahatler kısıtlanmadan salgınla başa çıkılamaz. Hastalığı taşıyanların yüzde 20'lik bölümü süper bulaştırıcı. Tam kapanma 28 gün olmalı. 14 gün işe yaramaz. 14 gün bir kuluçka süresidir. Önleme için 2 kuluçka süresi yani 28 gün kapanma gerekiyor. Erken dönemde alınmayan önlemler sonradan alınınca işe yaramadı" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR KAÇ MİLYON VİRÜSLÜ İNSAN VAR"

Türkiye'deki toplam pozitif vaka sayısına da değinen Ceyhan, Sağlık Bakanlığı'nın teşhis edemeyeceği hastalarla birlikte toplamda Türkiye'de 1 kaç milyon pozitif kişi olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz
Haber Yorumları (11)
FFF: Adam bilimsel konusuyor.neyse onu söylüyor..hala tedbirler yetersiz ve taksit taksit alınıyor..Böyle bir ortanda gebeler bile çalışıyor.soyleyeceklerim bukadar.
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ANGARALI06: Iyi de ne yiyecek bu millet para yok destek yok fatura kira gıda olmadan napsın onu söyle.
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YORUMCU: tek doğru dürüst konuşan, güya yasak vardı, heryer vızır vızır çalışıyor.
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