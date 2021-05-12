Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki çalışmaların yüzde 95'i bana ait
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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki çalışmaların yüzde 95'i bana ait

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki çalışmaların yüzde 95'i bana ait
Haberler.com - Haberler | Sağlık

Koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı yorumlarla eleştirilerin hedefine konulan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hakkında açılan suç duyurularıyla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de yapılmış yerli aşı çalışmalarında katkısının büyük olduğunu savunan Prof. Dr. Ceyhan, "Dile getirmeyi sevmiyorum ama Türkiye'de yapılmış klinik çalışmaların yüzde 95'i bana ait. Ben uzunca bir süre aşı ile ilgili tek başıma çalıştım. Ben uzunca bir süre aşı ile ilgili tek başıma çalıştım" ifadelerini kullandı.

KRT TV ekranlarında yayınlanan 'Şimdiki Zaman' programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hakkındaki suç duyurularına "Şikayetlerin muhatabı ben değilim" diyen Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tip muamelelerle yeni karşılaşmıyorum. Son 40 yılda Türkiye'nin yaşadığı salgınlarda görev aldım, çok ön plandaydım. Daha önceki salgınlarda bilim kurulunun basın sözcüsüydüm. Çıkıp konuşuyordum, o zamanlar da saldırıyorlardı fakat bu defa biraz ileri gittiler. Savcılığa dilekçe verip arkasından bir grup basını aradılar. Şikayet dilekçesinde bakarsak aslında muhatabı ben değilim" diye konuştu.

"AŞIYLA İLGİLİ TEK BAŞIMA ÇALIŞTIM"

Türkiye'de yapılmış klinik çalışmalarda önemli emeğinin olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "Benim için 'ne olduğu belirsiz aşıları zorla yaptırıyor' deniliyor. Ben ne Sağlık Bakanı'yım ne Bilim Kurulu üyesiyim. Ne de herhangi bir görevim var. Fakat bu ülkenin bana yaptığı yatırımın nedeni bu zaten. Yurt dışında bununla ilgili eğitim aldım. Salgınların kontrolünde çalıştım. Dile getirmeyi sevmiyorum ama Türkiye'de yapılmış klinik çalışmaların yüzde 95'i bana ait. Ben uzunca bir süre aşı ile ilgili tek başıma çalıştım. Neticede devletin yürüttüğü bir program var denilerek ne enfeksiyoncular ne de halk sağlıkçılar bu konuyla fazla ilgilenmedi. Daha sonraki çalışmalarda ben ve arkadaşlarımın katkısıyla çocuk programına 6 yeni aşıyı ekledik" ifadelerini kullandı.

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