Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın

Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Suriye ve Irak'tan gelen, ülkenin güneydoğusunda hayatı olumsuz etkileyen toz fırtınasının bütün canlılar için solunum sorununa neden olabileceğini söyledi.

DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Suriye ve Irak'tan gelen, ülkenin güneydoğusunda hayatı olumsuz etkileyen toz fırtınasının bütün canlılar için solunum sorununa neden olabileceğini söyledi. Solonum yolu hastalığı olanlar ve çocukların dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kılıç, "Eğer dışarı çıkma mecburiyetleri olursa o zaman maske kullanmaları gerekiyor" dedi.

Irak ve Suriye üzerinden gelen, özellikle Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak gibi sınıra yakın illerde hayatı olumsuz etkileyen toz fırtınasının solunum yolu hastalığını tetiklediği belirtildi. Dicle Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, toz fırtınalarının dünyadaki hemen bütün canlılar için solunum sorunu oluşturduğuna dikkat çekti. Toz fırtınasından korunmak için maske takılmasını öneren Prof. Dr. Kılıç, "Ülkemizde ve dünyada son dönemlerde kum ve toz fırtınalarının arttığını görüyoruz. Özellikle ülkemizin güney kesimlerinde Suriye'den, Irak'tan gelen toz fırtınalarına daha çok açık. Çünkü sınır komşularımız Orta Doğu'ya ait ülkeler, buralarda daha fazla sıcaklık ve toz fırtınalarıyla karşılaşmak mümkün. Yalnızca bölgemizde değil, dünyanın farklı yerlerinde de bu tür olaylara rastlanmaktadır. Bunlar doğal süreçlerdir, tabiatta olan olaylardır. Bu süreçlerin önüne tamamıyla geçme şansımız yok ve bunun etkileri var. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler bu toz fırtınalarından olumsuz olarak etkilenmektedir. İnsanlarda özellikle solonum yolu hastalığı çekenleri olumsuz etkiliyor. Hastalar ve küçük çocuklar aynı şekilde olumsuz etkilenmektedir. Bunların kum fırtınalarının ektili olduğu zamanlarda dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Eğer dışarı çıkma mecburiyetleri olursa o zaman maske kullanmaları gerekiyor" dedi.

'İNSANLIK ÇARESİZ DEĞİL'İnsanların birtakım önlemler alınarak toz fırtınalarının zararlarını minimuma indirebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz ve dünya bu konuda çaresiz değil. İnsanlar özellikle daha fazla ağaçlandırmaya devam etmeli, ağaç dikmeli. Tarım alanlarında kesinlikle nadasa gidilmemesi ve tarlaların boş bırakılmaması lazım. Mutlaka ekim olması lazım. Ekim olduğu zaman, toz fırtınaları için bir engel olacaktır, hem de ortamın nemini artıracaktır. O nedenle insanlık toz fırtınalarının önüne olumsuz olan bu doğal süreci ağaçlandırmayla, tarlalarda ekili alanların artırılmasıyla önüne geçebilir."


Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim Kaya

Suriyeli genç, 'Bavulunu topla' yorumuna oynayarak yanıt verdi: Biz sizi göndereceğiz
Suriyeli genç, "Bavulunu topla" yorumuna oynayarak yanıt verdi: Biz sizi göndereceğiz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vladimir Putin Mustafa Destici Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bülent Ersoy Deniz Akkaya Aleyna Tilki Kaan Yıldırım
Spor Muslera Ozan Tufan Mert Günok Arda Turan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Prof. Dr. Kılıç: Toz fırtınası olduğu zaman maske takın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:27:53. #1.14#

title