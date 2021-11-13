KÜTAHYA (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Kazım Uysal'dan Altın Gençlik Ödülleri Projesine Destek Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Altın Gençlik Ödülleri projesi Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a tanıtıldı.

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından Üniversitemiz ve Kütahya Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan Altın Gençlik Ödülleri projesi Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a tanıtıldı.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının belirli kategorilerde oylanacağı projenin Türkiye'de bir ilk olduğu, projeyle öğrenci toplulukları arasındaki uyum ve iş birliğinin artacağı, Kütahya'nın üniversite gençliğiyle bütünleşeceği paylaşıldı.

Projeyi memnuniyetle karşılayan ve her konuda destek vermeye hazır olduklarını açıklayan Prof. Dr. Kazım Uysal, gençlere çalışmalarında başarılar dilerken tüm üniversite öğrencilerini projeye sahip çıkmaya davet etti.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 13 Kasım 2021, Cumartesi/ 43 defa okundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet