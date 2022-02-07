Prof. Dr. Kartal: Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez

TÜRK Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, pandemi döneminde özellikle kadınların internet üzerinden aldığı dolgu ve botoks malzemelerini evde kendilerine uyguladıklarını söyleyerek, "Cildiniz değerlidir ve uzman hekimlere emanet edilmelidir. Evde kozmetik uygulama yapmak ekmek yapmaya benzemez; cildinizde geri dönüşü olmayan tahribat yaratabilir" dedi.

Türk Dermatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Pelin Kartal, Covid-19 pandemisinin, online alışverişin de yaygınlaşmasını sağladığını, çevrim içi toplantılarda kendini gören kişilerin artık kendilerini beğenmemeye başladığını, internetten giyim alışverişi yapar gibi dolgu, kimyasal peeling, cilt beyazlatan ürünler, siğil ilaçları satın alarak evde uyguladıklarını söyledi. Kartal, dolgu uygulamalarında komplikasyon riskinin en aza indirilmesi için dolgu maddelerini yakından tanımak, klinik deneyim sahibi olmak ve dolguların uygulanma sınırlarını bilmek gerektiğini belirterek, amatörce yapılan uygulamaların dönüşü zor sağlık sorunlarına neden olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Kartal internetten genç kızların dudaklını vakumlayarak büyütmeye çalıştığı uygulamaların olduğunun anımsatılması üzerine, "Gençler o bölgedeki kanı negatif basınçla çekerek bir nevi orada kanda toplanma yapıyor. Bu tür uygulamalar bir kere kalıcı değil ve son derecede tehlikeli. Orada bir problem oluşturabilir, enfeksiyon, kangren sonradan dolaşımda bir bozukluğa neden olabilir. Bu akımlar son derece yanlış olabiliyor" dedi.