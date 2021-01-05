Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
05.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:06
ABD'de kanser tedavisi gören Indiana-Bloomington Üniversitesi Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
ABD'de kanser tedavisi gören Indiana-Bloomington Üniversitesi Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat