Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
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Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi

05.01.2021 11:54 | Son Güncelleme: 05.01.2021 12:06

ABD'de kanser tedavisi gören Indiana-Bloomington Üniversitesi Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

ABD'de kanser tedavisi gören Indiana-Bloomington Üniversitesi Ural Altay Dilleri Bölümü Türk Araştırmaları Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi
Prof. Dr. Mehmet İlhan Başgöz, ambulans uçakla ABD'den Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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