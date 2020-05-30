Prof. Dr. İlhami Çelik: "Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız"- Korona virüs Bilim...
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Prof. Dr. İlhami Çelik: "Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız"- Korona virüs Bilim...

- Prof. Dr. İlhami Çelik: "Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız" Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: "Virüsü birbirimize bulaştırmayı engellersek ikinci dalga gelmeyecek" Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

30.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:32

- Prof. Dr. İlhami Çelik: "Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız"

Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik:

"Virüsü birbirimize bulaştırmayı engellersek ikinci dalga gelmeyecek"

KAYSERİ - Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hasta sayısında azalma olduğunu söyleyerek, "Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız. Virüsü birbirimize bulaştırmayı engellersek ikinci dalga gelmeyecek" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, korona virüsle alakalı bilgiler verdi. Vatandaşların bir süre daha yan yana saf tutamayacaklarını kaydeden Çelik, "Cuma namazında sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak ve doğal havalanan bir ortamda bunu yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın da buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Maalesef bir süre daha yan yana saf tutamayacağımız gözüküyor. Dolayısıyla bu önlemlere mutlaka uymaları gerekiyor. Maske ve mesafe kuralı çok önemlidir. Çünkü şuanda semptomu olmayan vakalar olabilir ve bize bulaşabilir. Etrafımızda öksüren ve hapşıran biri olmasa dahi bu semptom vermeyen insanlar olabileceğini aklımızda bulunduralım, mutlaka bu kurallara uyalım. Şuanda rehavete yer yok. sadece temkinli olacağız ama korkmayacağız. En önemli şey bu. İnsanın korkmaması ve endişe etmemesi lazım ama önlemlerimizi de almamız gerekiyor" dedi.

"Çocukları virüs taşıyabilir diye ihmal etmeyin"

Prof. Dr. Çelik, "Vatandaşlarımızın kendi ailelerinde sıkıntı yok. Eğer siz çocuğunuzu evde bu virüsü taşıyabilir diye kendinizi uzak tutarsanız bunun sonuçları çok daha ağır olur. Bunu ruhsal açıdan söylüyorum. Çocuğun sizin sevginize ve yardımınıza ihtiyacı var. Onun yanında olmanız gerekiyor. Zaten o taşıyorsa size her an bulaşmış olabilir. Biz çocuklarımızı 'Süper taşıyıcı olabilir' diye kendimizden uzak tutmamız son derece yanlış bir algı ve davranış olur. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza sevgiyle yaklaşmamız lazım. Onları kucaklamamız ve gerekli ihtimamı göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.

18 yaş üstü sokağa çıkan gençlere uyarılarda bulunan Çelik, "Bir kere eve girdikten sonra mutlaka ellerini yıkayacaklar. Bu en basit önlemdir. Maskelerinin dış yüzeyine dokunmayacaklar. Ellerini yıkamadan da yüzlerine temas etmeyecekler. Bu çok önemlidir. Dışarıda da sosyal mesafenin mutlaka korunması lazım. Özellikle kapalı ortamlarda mutlaka maskemizi takacağız. En önemlisi de el hijyenine dikkat edeceğiz. Çünkü bu yolla bulaşan hastalarımız var" ifadelerini kullandı.

"Virüsü birbirimize bulaştırmayı engellersek ikinci dalga gelmeyecek"

Çelik, "Şuanda Türkiye'nin nüfusu 83 milyon civarında. Yaklaşık 150 bin vakamız var. 83 milyona yakın vatandaşımızın halen bu virüse duyarlı olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla virüse duyarlı insan sayısı fazlaysa, bunlara bulaşabilir anlamında gelir. Bu virüsü birbirimize bulaştırmamanın yolu da Bakanlığımızın açıkladığı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymamız lazım. Bunlara uyarsak virüs kendiliğinden ortadan kaybolacaktır. Sadece insanda yaşadığı için, başka bir ortamda yaşayamadığı için kendiliğinden yok olacaktır" şeklinde konuştu.

"Virüsün tekrar gelme olasılığı var"

Kurallara uyulduğu takdirde virüsün ortadan kalkacağını dile getiren Çelik, "Bu tamamen insanlarımızın davranışına bağlıdır. Virüsü yaşatacak olan bizleriz. Sadece bizim vücudumuzda yaşıyor. Biz birbirimize bulaştırmayı engellersek virüs ortadan kalkar. Virüsün tekrar gelme olasılığı her zaman var. Biz sınırları dışarıya kapalı tamamen demir perde bir ülke değiliz. Dolayısıyla insanlar dışarıya gidecekler, dışarıdan gelecekler. Malzemeler gidip gelecek. Bunun için virüs bulaşabilir. Koruma olgusunun olmamasının en büyük yolu da bu kurallara uymaktır. Tüm dünya için söylüyorum; kurallara uyulduğu takdirde virüsün ortadan kalkmış olmasını sağlayacaksınız" dedi.

Vaka sayısında ciddi bir azalma olduğunun altını çizen Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, şunları söyledi:

"Şuanda vaka sayısında ciddi bir azalma var. Yoğun bakımda yatan hasta sayısında azalma var. Makineye bağlı hasta sayımızda azalma var. Onu görmekteyiz. Dolayısıyla havaların ısınması, insanların sosyal mesafeye uyması ve yalan yanlış bilgilere kulak asmaması bu bulaşı azaltıyor. Virüsün hastalık yapıcı gücü de azalmış gözüküyor ama kanıtlanmış bir şey yok. Umut ediyoruz ki virüsün hastalık yapıcı gücü çok daha azalır ve ortadan kaybolur. Şuanda gördüğümüz şey bu. Ciddi seyreden hastalık kısmı çok daha azalmış durumda. Daha az ciddi hasta görüyoruz. Umut ediyoruz ki bu böyle devam edecek. Belki de yaz ayında hiç rastlamayacağız.

Prof. Dr. İlhami Çelik: 'Belki de yaz aylarında virüse hiç rastlamayacağız'- Korona virüs Bilim...

Kaynak: İHA

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