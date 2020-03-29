Prof. Dr. Hüseyin Cengiz: "Anne karnında bebeğe virüs geçmiyor"
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Hüseyin Cengiz, Anne

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz: "Anne karnında bebeğe virüs geçmiyor"

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz: "Anne karnında bebeğe virüs geçmiyor" Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr.

29.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:05
Prof. Dr. Hüseyin Cengiz: 'Anne karnında bebeğe virüs geçmiyor'

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz: "Anne karnında bebeğe virüs geçmiyor"

İSTANBUL - Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz hamilelerde korona virüsten bugüne dek ölüm olamadığının sevindirici olduğunu belirterek, "Hastalarımızın bize en çok sorduğu acaba bebeğime bir şey olur mu? Gebelerde yapılan testler anne karnında bebeğe virüsün geçmediğini gösterdi" dedi.

Korana virüsün tüm dünyada yayılmasının ardından akıllara hamile kadınların bu durumdan nasıl etkilendiklerini getirdi. Kadın hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, gebelerde risk olup olmadığıyla ilgili net bir bilgi olmadığını belirtti.

Çin'den altı tane bilimsel makalenin geldiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, "Toplamda 51 tane gebenin korona virüsü kaptığını biliyoruz. Bu 51 gebeden neyse ki ölüm yok yani korona virüsü kapsa bile gebe büyük olasılıkla ölmeyecek diye farz ediyoruz şu anda ne kadar sayı az olsa da. Hastalarımız bize şunu soruyor biz risk altında mıyız? Her ülke gebeliği farklı kategorilendiriyor. Geçen hafta İngiltere'de gebeleri riskli kategoriye aldılar. Gebeler de hastaneye giderken maske takıp eldiven kullansınlar diye uyardılar. Gebelerin de bu noktada mutlaka bilinçli olmaları lazım." dedi.

"Yapılan testler anne karnında bebeğe virüsün geçmediğini gösterdi"

Virüsü kapan gebelerde hastalığın daha farklı sonuçlara yol açacağını ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Cengiz, "Hastalarımızın bize en çok sorduğu acaba bebeğime bir şey olur mu? Gebelerde yapılan testler anne karnında bebeğe virüsün geçmediğini gösterdi. Bu çok olumlu bir şey en azından anne karnında bebekte bir şey yok diyebiliyoruz. Bugüne kadar sanıyorum 3'üncü bebekte virüs görüldü. Ama bunlar anne karnından değil anneyle emzirme döneminde veya doğumdan hemen sonra temas haliyle bulaştığını biliyoruz. Bir bebek 36 saatlikken, diğer bebek 17 günlükken bu virüsü kaptı ama bu bebeklerin akıbetleri iyi. Gebelerde bu virüsü kaparsak ne yazık ki erken doğum çok tetikleniyor. Yüzde 45,50 hastalar erken doğum yapıyor. Bu nedenle anneler sezeryanla doğum yapıyor. Bu nedenle gebeler çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

"Durumu kötüleşiyorsa 184 COVID-19 bulaşma ve danışma hattını arayacak"

Prof. Dr. Cengiz hamile kadınların bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatarak, "Bir kere özellikle bizim ülkemiz için ev ziyaretlerini artık bırakmak zorundayız. Maalesef çok fazla ev ziyaretleri oluyor, şehirlerarası ziyaretler bizde çok fazla oluyor. Yine toplu taşıma kullanmamaları gerekiyor gebelerin, mümkün mertebe kendilerini korumaları kollamaları gerekiyor. Eğer şüpheli bir temas yoksa gebede normal kontrollerine devam etmesi gerekiyor. Eğer şüpheli bir temas COVID-19 bana da bulaşmış olabilir dedi o zaman sakin oluyor hemen doktoruyla irtibat haline geçiyor. 2 haftaya kadar kontrollerini erteleyebiliyor evde kendi semptomlarını takip ediyor. Hastalarımızın ateş nedir, solunum sıkıntısı nedir bunları öğrenmesi gerekiyor. Eğer ateş var, solunum sıkıntısı, öksürük varsa gebenin durumu çok kötüleşiyorsa hemen 184'ü COVID-19 bulaşma ve danışma hattını arayacak. ve en yakın acil servise başvurması gerekiyor dediğim şartlar varsa. Bu durumun çok önemli olduğunu düşünüyoruz gebenin açısından" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Hüseyin Cengiz: 'Anne karnında bebeğe virüs geçmiyor'

Kaynak: İHA

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Prof. Dr. Hüseyin Cengiz: "Anne karnında bebeğe virüs geçmiyor"

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