Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan
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Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan

11.02.2021 14:20 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:23
Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığının dünyadaki en zehirli ikinci hayvan olduğunu belirterek, yenilmemesi gereken balıkların başında geldiğini söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Bölümü Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, balon balığının dünyadaki en zehirli ikinci hayvan olduğunu belirterek, yenilmemesi gereken balıkların başında geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, Hatay'ın İskenderun ilçesinde balon balığı yiyen bir gemicinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de hastanaya kaldırıldığı olaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Deval, balon balıklarının, altın zehirli kurbağadan sonra dünyadaki en zehirli ikinci omurgalı hayvan olarak kabul edildiğini belirterek, "Gonad, karaciğer, bağırsak, kas dokuları ve bazen de derileri Tetrodotoksin (TTX) olarak tanımlanan nörotoksin içerir. Siyanürden 1200 kat daha zehirli olan TTX, insanlar için de ölümcüldür. Bir balon balığında 30 yetişkin insanı öldürmeye yetecek kadar toksin vardır ve bilinen bir panzehir de yoktur" dedi.

Balon balığının tüketilmemesi gereken balıkların başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval, "Balon balığı zehirlenmesinin belirtileri genellikle balon balığı zehrini yedikten 10 ila 45 dakika sonra ortaya çıkar. Ağızda uyuşma ve karıncalanma, tükürük, mide bulantısı ve kusma ile başlar. Semptomlar felce, bilinç kaybına ve solunum yetmezliğine ilerleyebilir ve ölüme neden olabilir" şeklinde konuştu.Balon balıklarının tümünün zehirli olmadığını ve toksin seviyesinin zehirli olan türler arasında bile çok değişken olduğunu söyleyen Prof. Dr. Deval, "Şaşırtıcı bir şekilde, bazı balon balıklarının eti en lezzetli ve geleneksel yiyecekler arasındadır. Japonya'da fugu olarak adlandırılan bu yiyecek son derece pahalıdır ve yanlış bir işlemin, bir müşterinin neredeyse kesin ölümü anlamına geldiğini bilen eğitimli, lisanslı şefler tarafından hazırlanmaktadır. Fugu aşçıları, balon balığını hazırlamadan önce üç yıl boyunca eğitilmektedirler. Aslında, balon balığı yenmesi nedeniyle ölümler her yıl meydana gelmektedir ancak fugu zehirlenmesinden ölenlerin çoğunluğunu, bunu kendi kendine hazırlayan tüketiciler oluşturmaktadır. Tokyo Sosyal Refah ve Halk Sağlığı Bürosu istatistiklerine göre, 1993 ile 2011 yılları arasında Tokyo'da bildirilen ölümlerden sadece biri bir fugu restoranında meydana gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in çok sayıda istilacı deniz türüne ev sahipliği yaptığını belirten Prof. Dr. Deval, Akdeniz suları için kaydedilen balon balığı türlerinin sayısının 11 olduğunu sözlerine ekledi.


Prof. Dr. Deval: Balon balıkları dünyadaki en zehirli ikinci hayvan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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