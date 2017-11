Prof. Dr. Çotuksöken: Felsefe Düşünme Eğitimidir

MALTEPE Üniversitesi 'Dünya Felsefe Günü' dolayısıyla 'Türkiye'de Felsefenin Yüzyılı' başlıklı bir panel düzenledi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen panelde Türkiye'de felsefenin durumu, Türkiye'de felsefenin gelişiminde öne çıkan isimler, felsefe ile dünya ve insanlık sorunlarına nasıl bakılabilir, nelerin altı çizilebilir, neler dikkate alınmalı gibi konular masaya yatırıldı.



Moderatörlüğünü Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Filozof Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin yaptığı panele konuşmacı olarak Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ahu Tunçel, Maltepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Doç. Dr. Güncel Önkal katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panel yaklaşık iki saat sürdü.



"2002'DEN BERİ ÜNİVERSİTEMİZDE 'FELSEFE GÜNÜNÜ' KUTLUYORUZ"



Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken panel sonrasında DHA'ya yaptığı açıklamada 'Dünya Felsefe Günü'nün 2002 yılından beri kutlandığını ve çok önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çotuksöken, "UNESCO tarafından ilan edilmiş olması önemli, Türkiye'de 2002 yılından beri kutlanıyor ve biz de Maltepe Üniversitesi'nde o yıldan beri 'Dünya Felsefe Günü'nü kutlamak için böyle etkinlikler yapıyoruz. Bu vesileyle felsefe bilgisiyle dünya ve insanlık sorunlarına nasıl bakılabilir, nelerin altı çizilebilir, neler dikkate alınmalı gibi konuların üzerinde sürekli duruyoruz. Böyle bir günün ilan edilmesi ve oluşturulması noktasında Türkiye Felsefe Kurumu'nun başlangıçta katkısı olmuştur, onlar istedi ve UNESCO genel kurulu da kabul etti" dedi.



"FELSEFE ÜST BİLİNÇTİR"



"Felsefe üst bilinçtir, yapılan işin özelinde ve eylemler üzerinde düşünmektir" diyen Prof. Dr. Çotuksöken, "Aslında insan dünyası, insan eylemlerinden ve ilişkilerinden oluşuyor. İşte bu eylemlerimizi ve ilişkilerimizi gerçekleştirirken, kararlarımızı verirken, seçim yaparken bunların arkasında hep isteme var, bir şeyleri istiyoruz. Bu istemenin dayanmış olduğu değerler, ilkelerimiz neler, amacımız ne?. Bütün bunların üzerinde düşünmek ve her yaştan her kuşaktan insanın böyle bir düşünmeyle, bilinçle hareket etmesi gerektiği kanaatindeyiz felsefeciler olarak. Felsefenin bir üst bilinç olduğunu gerçekten yaptığımız işin özelinde ve eylemlerimiz üzerinde düşünmek olduğunu her zaman için yürekten söylüyorum" diye konuştu.



"FELSEFE DÜŞÜNME EĞİTİMİDİR"



Türkiye'de felsefenin durumundan umutlu olduğunu ve iyi gördüğünü dile getiren Prof. Dr. Çotuksöken, şunları söyledi:



"Özellikle okullarda felsefeye ilgi arttı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu çok güzel bir karar var. Hem 10 ve 11'inci sınıflarda felsefe zorunlu olarak okutulacak bundan böyle. Felsefe dersi 11'inci sınıflarda yıllardan beri okutuluyordu. 10'uncu sınıflarda da önümüzdeki yıldan itibaren başlayacak. Dolayısıyla felsefe dersinin okutulmasıyla onun yanında yöresinde olan diğer derslerin okutulması muhakeme gücünün gelişmesi, akıl yürümenin daha sağlıklı olması, bağlantılı düşünme becerilerinin öne çıkması gibi felsefenin bir düşünme eğitimi bağlamı olduğunun da farkındayız. Türkiye'de bu anlamda epeyce bir çalışma var. Felsefeciler dünya sorunlarıyla çok yakından ilgileniyorlar."



"FELSEFE BİLGİSİYLE BESLENEN GENÇLER HER KONUYA DAHA AÇIK OLUR"



Prof. Dr. İoanna Kuçuradi ise felsefenin herkes için çok önemli olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kuçuradi, "Felsefe herkes için önemli, herkesin ilgi duyması lazım. Bugün artık epeyce ilgi duyuluyor. Ama önemli olan felsefeden ne anlıyoruz. Gençler için ayrıca önemli çünkü o yaşta düşünce kapasitesi gelişiyor ve kendi düşüncelerimiz oluşuyor. Bu bakımdan felsefe bilgisiyle beslenen gençler birçok konuya daha açık olur.Felsefe insana açıklık kazandırıyor. Türkiye'de felsefe yabana atılmayacak kadar ilerlemiştir. 50 sene önceki gibi değil. Şu anda dünyada yerimizi almış bulunuyoruz. Ama belki çoğu kişi bunun farkında değil" dedi. - İstanbul